Mutter warf ihre Babys von Balkon: Staatsanwaltschaft erhebt Anklage

Im Juni des vergangenen Jahres soll eine Mutter ihre Babys vom Balkon geworfen haben. Nun hat die Staatsanwaltschaft Dresden Anklage am Landgericht erhoben, unter anderem wegen versuchten Totschlags in zwei Fällen.

Dresden. Die Staatsanwaltschaft Dresden hat am Freitag Anklage gegen eine Mutter erhoben, die im Juni des vergangenen Jahres versucht haben soll, ihre beiden Kinder zu töten. Zum Tatzeitpunkt waren die Zwillinge sechs Monate alt. Ihr wird versuchter Totschlag und schwere Körperverletzung in zwei Fällen vorgeworfen.

Am 13. Juni des vergangenen Jahres soll die Beschuldigte ihre Babys kurz nacheinander vom Balkon ihrer Wohnung am Limbacher Weg geworfen haben, so die Staatsanwaltschaft. Beide Säuglinge überlebten den Sturz aus knapp fünf Metern schwer verletzt. Sie schwebten in Lebensgefahr, mussten mehrfach operiert werden und werden voraussichtlich dauerhaft gesundheitlich beeinträchtigt sein, heißt es weiter.

Schwurgericht muss nun über Anklage entscheiden

Die Beschuldigte wurde „einstweilen untergebracht“, weitere Angaben machte die Staatsanwaltschaft nicht. Sie sei drogenabhängig und möglicherweise zum Tatzeitpunkt nur vermindert schuldfähig oder sogar schuldunfähig gewesen. Die 36-Jährige äußerte sich nicht zu den Vorwürfen.

Nachdem nun die Staatsanwaltschaft die Anklage am Schwurgericht erhoben hat, muss nun das Landgericht Dresden über die Zulassung der Anklage entscheiden und ein Verfahren eröffnen.

Von luk