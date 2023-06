﻿Mutter warf ihre Kinder vom Balkon, ist aber nicht schuldfähig

Dresden. „Die Kammer hatte über eine Tragödie zu urteilen, angesichts der zwei wenige Monate alten Kinder, die Schäden für ihr ganzes Leben davon getragen haben“, begann Herbert Pröls, Vorsitzender Richter der Schwurgerichtskammer seine Urteilsbegründung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es ist wirklich ein tragischer Fall, der seit April vor dem Dresdner Landgericht verhandelt wurde. Eine 37-jährige Mutter musste sich wegen versuchten Totschlags verantworten. Claudia L. hatte am 13. Juni 2022 ihre beiden sechs Monate alten Zwillingssöhne über den Balkon ihrer Wohnung am Limbacher Weg geworfen. Die Kleinen stürzten rund fünf Meter in die Tiefe. Beide Jungen schwebten in Lebensgefahr und mussten mehrfach operiert werden. Sie erlitten schwerste körperliche und geistige Schäden und werden nie ein normales Leben führen können. Claudia L. sprang hinterher und verletzte sich ebenfalls.

Sie akzeptierte keinerlei Kritik

„Ich liebe meine Kinder über alles, und es ist sehr schwer für mich, dass meine beiden Jungen so leiden müssen. Aber ich kann das Vergangene nicht ungeschehen machen“, sagte die Angeklagte zum Prozessauftakt. Sie mag die Kinder geliebt haben, aber vor allem liebte sie ihre Freiheit und das Gefühl, machen zu können, was sie will. Jede Einmischung und Kritik an ihrer Person und Lebensweise verbat sie sich, überwarf sich mit ihren Eltern und ihrer Schwester. Letztere kümmert sich nun mit ihrer Familie um die schwerverletzen Zwillinge.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Borderline, Drogen und Alkohol

Claudia L. lebte ihr eigenes Leben. Sie leidet seit ihrer Jugend an einer Borderline-Erkrankung – zusammen mit Drogen und Alkohol eine teuflische Mischung. Die 37-Jährige konsumierte beides regelmäßig. Im Laufe der Zeit litt sie unter Wahnvorstellungen, Angstzuständen und fühlte sich verfolgt.

Weiter Drogen konsumiert und das Jugendamt belogen

2018 lernte sie Herrn H. kennen, die Liebe ihres Lebens. Der war fest in der Drogenszene verankert, Crystal und Alkohol gehörten zum Alltag der beiden.

H. war kein unbeschriebenes Blatt und den Behörden bekannt. Als die Angeklagte schwanger wurde und die Babys bekam, schritt das Jugendamt ein. Es verbot den Kontakt zu dem Mann und ordnete bei der Mutter regelmäßige Drogentests an. Claudia L. ignorierte alles, H. war ständig in der Wohnung. „Es drehte sich alles nur noch um ihn. Sie hat sich um ihre Kinder gekümmert, aber er war immer die zentrale Person“, erklärte der Vorsitzende. Claudia L. belog das Jugendamt, das sich aber auch belügen ließ, am Ende bestand die als engmaschig geplante Kontrolle aus Telefonanrufen. Die Angeklagte beteuerte, keine Drogen mehr zu nehmen, man glaubte ihr – ohne Überprüfung. „Frau L. wusste schon, wie man Leute manipuliert“, so Pröls.

Zur Tatzeit nicht schuldfähig

Am Tattag war sie in einem psychotischen Zustand. Sie habe plötzlich keine Luft bekommen und Rauch gerochen, hatte sie erzählt. Sie hob die Babys über die Brüstung und ließ sie fallen. Ihre Einsichtsfähigkeit war zu diesem Zeitpunkt aufgehoben, sie ist schuldunfähig, befanden die Richter.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

37-Jährige soll in die Entzugsanstalt

Die Kammer sprach die 37-Jährige deshalb frei, ordnete aber die Unterbringung in einer Entzugsanstalt an. Ob Claudia L. dies akzeptiert ist unklar. „Frau L. möchte selbst entscheiden, ob und wann sie eine Therapie macht“, hatte die Verteidigerin in ihrem Plädoyer erklärt.

DNN