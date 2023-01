Am Freitagabend stellten Polizeibeamten einen mutmaßlichen Tankstellenräuber. Ein Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl gegen den 23-Jährigen, inzwischen sitzt er in Untersuchungshaft.

Der mutmaßliche Täter befindet sich in Untersuchungshaft (Symbolfoto).

Dresden: Mutmaßlicher Tankstellenräuber in Untersuchungshaft

Dresden. Am Freitagabend hat die Polizei Dresden einen mutmaßlichen Tankstellenräuber gestellt. Der 23-Jährige wurde noch am Wochenende einem Ermittlungsrichter vorgeführt und befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft.

Am Freitag gegen 22 Uhr betrat der mutmaßliche Täter eine Tankstelle an der Königsbrücker Straße. Dort bedrohte der Iraker die Kassiererin mit einem Messer und forderte Geld. Nachdem er einen dreistelligen Betrag aus der Kasse nahm, floh er, so die Polizei zum Tathergang.

Alarmierte Polizisten griffen den 23-Jährigen in der Nähe auf und nahmen ihn vorläufig fest. Am Wochenende entschied ein Ermittlungsrichter, Haftbefehl gegen den Mann zu erlassen. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.

