Am Dienstag nahm die Polizei eine Anzeige wegen Tankbetruges gegen einen Mercedes-Fahrer an einer Tankstelle auf. Noch während die Beamten vor Ort waren, fuhr der Verdächtige an eine Zapfsäule. Die Polizisten stellten den Mann und ermitteln nun wegen verschiedener Verstöße.

Dresden: Polizei stellt Verdächtigen an Tankstelle in Strehlen

Dresden. Die Polizei stellte am Dienstag einen mutmaßlichen Tankbetrüger unter ungewöhnlichen Umständen. Am frühen Nachmittag nahmen Beamte eine Anzeige wegen Tankbetruges an der Total-Tankstelle Wiener Straße im Stadtteil Strehlen auf. Dort fuhr am 27. und 29. Dezember des vergangenen Jahres ein Mann mit einem Mercedes ohne zu bezahlen davon, nachdem er aufgetankt hatte. Während die Polizisten den Sachverhalt aufnahmen, fuhr genau dieser Mercedes an einer Zapfsäule. Darauf machte ein Mitarbeiter die Beamten aufmerksam, die den Fahrer konfrontierten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dank der Bilder der Überwachungskameras lies sich der 26-jährige Verdächtige leicht als derjenige identifizieren, der Ende Dezember ohne zu bezahlen davonfuhr. Außerdem habe der Tscheche keinen Führerschein und keine Haftpflichtversicherung für das Auto, teilte die Polizeidirektion Dresden mit. Obendrein fanden die Beamten Einbruchswerkzeug im Fahrzeug. Sie ermitteln nun unter anderem wegen Tankbetruges und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Von luk