Mutmaßlicher Drogenhändler festgenommen

Am Mittwoch hat die Polizei einen 36-jährigen mutmaßlichen Drogenhändler vorläufig festgenommen. In seiner Wohnung befanden sich neben Amphetaminen zwei Kilogramm Marihuana.

Die Beamten gingen einem Zeugenhinweis auf Drogengeruch in einem Mehrfamilienhaus an der Lommatzscher Straße nach.

Dresden. Am Mittwoch hat die Polizei in einem Mehrfamilienhaus an der Lommatzscher Straße einen mutmaßlichen Drogenhändler vorläufig festgenommen.Nach einem Zeugenhinweis auf Drogengeruch konnten die Beamten vor Ort eine Wohnung als Quelle für den Geruch ausmachen und durchsuchten diese.

Sie stellten knapp zwei Kilogramm Marihuana und etwa sieben Gramm Amphetamine sicher. Dazu befanden sich in der Wohnung ein Aufzuchtzelt mit Belüftungsanlage sowie weitere Utensilien für die Aufzucht und Verarbeitung von Cannabis.

Die Polizisten nahmen den 36-jährigen Wohnungsnutzer vorläufig fest und ermitteln wegen des Handels mit Betäubungsmitteln gegen den Deutschen.

