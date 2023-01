Dresden-Plauen: Polizei stellt zwei mutmaßliche Räuber nach Überfall

Am Mittwochabend stellte die Polizei zwei mutmaßliche Räuber nahe der Münchner Straße. Sie sollen zuvor zwei Männer bedroht und ausgeraubt haben. Nun sind sie in Haft, die Soko Iuventus ermittelt.

Alarmierte Polizisten nahmen die Tatverdächtigen am Mittwochabend fest (Symbolbild).

Dresden. Am Mittwochabend haben Polizeibeamte zwei mutmaßliche Räuber im Stadtteil Plauen gestellt und vorläufig festgenommen. Die beiden 17-Jährigen sollen kurz zuvor zwei Männer bedroht und ausgeraubt haben.

Die mutmaßlichen Räuber sollen gegen 21.30 Uhr einen 17-Jährigen und einen 20-Jährigen an der Münchner Straße mit einem Messer bedroht haben. Dann nahmen sie den Männern Kopfhörer und zehn Euro Bargeld ab und zwangen sie, weitere 40 Euro an einem Geldautomaten abzuheben, so der Ermittlungsstand.

Die Tatverdächtigen wurden festgenommen

Alarmierte Polizisten stellten die Tatverdächtigen, einen Syrer und einen Iraker, in der Nähe und nahmen sie vorläufig fest. Am Donnerstag sollen sie einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden, teilte die Polizei mit. Nun übernahm die Sonderkommission Iuventus die Ermittlungen wegen schweren Raubes.

Die Polizeidirektion Dresden rief die Sonderkommission im vergangenen Jahr ins Leben, um gegen gewalttätige Jugendgruppierungen vorzugehen.

