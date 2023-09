Kaffee im Wert von 400 Euro sichergestellt: Mutmaßliche Diebe in Gewahrsam

Dresden. Am Donnerstagnachmittag hat die Polizei zwei Männer in Gewahrsam genommen. Gegen sie werde nun wegen einer Reihe von Delikten ermittelt, hieß von der Polizeidirektion Dresden.

Ein Ladendetektiv eines Geschäftes an der Wilhelm-Liebknecht-Straße in Dresden-Seidnitz beobachtete die 32 und 39 Jahre alten Männer dabei, wie sie sich auffällig am Kaffeeregal verhielten. Danach verließen sie den Laden, ohne zu bezahlen, stiegen in einen Mitsubishi und fuhren davon. Der Detektiv folgte ihnen und teilte der Polizei den Standort der mutmaßlichen Diebe fest.

Mehrere Delikte bei Fahrzeugkontrolle entdeckt

Kurz darauf stoppten Dresdner Beamte den Mitsubishi an der Enderstraße. Bei der Kontrolle fanden sie nicht nur Kaffee im Wert von etwa 400 Euro, sondern stellten auch Ungereimtheiten beim Fahrzeug fest. Das Auto war nicht mehr zugelassen, die Prüfplakette gefälscht und die Kennzeichen am Auto waren als gestohlen gemeldet.

Die beiden polnischen Staatsbürger wurden daraufhin in Gewahrsam gebracht, nun ermittelt die Polizei wegen Diebstahls, Urkundenfälschung und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

