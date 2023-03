In der Nacht zu Mittwoch hat die Polizei zwei mutmaßliche Einbrecher im Stadtteil Pieschen gestellt. Ein Zeuge alarmierte die Beamten, die das Duo vor einem Haus an der Leisniger Straße aufgriffen.

Dresdner Polizei stellt mutmaßliches Einbrecherduo in Pieschen

Dresden. In der Nacht zu Mittwoch hat die Polizei zwei mutmaßliche Einbrecher aufgegriffen. Die Beamten stellten das Duo vor einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Pieschen. Die Beiden trugen Einbruchswerkzeug bei sich.

Gegen 1 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei, nachdem er das Duo im Keller des Hauses bemerkte. Die eintreffenden Beamten konnten die 38 und 42 Jahre alten Männer vor dem Mehrfamilienhaus an der Leisniger Straße stellen. Ob sie etwas gestohlen hatten ist noch nicht bekannt, allerdings führten die Männer Einbruchswerkzeug mit sich, teilte die Polizei mit.

Zwei Einbrüche in Folge

In der vorherigen Nacht entwendeten Einbrecher ein Fahrrad im Wert von etwa 3000 Euro aus dem Keller des Hauses in Pieschen. Man ermittle, ob die Tatverdächtigen dafür verantwortlich sind, so die Polizei Dresden weiter.