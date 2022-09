﻿Dresden muss weiter auf Bürgermeister warten

Dresden. Die Bürgermeisterriege in Dresden wird nicht komplett. Am Donnerstag sollte der Stadtrat fünf Beigeordnete wählen – so sah es die Tagesordnung vor. Doch Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) setzte zum Beginn der Sitzung die Wahlen ab – in Abstimmung und Wunsch von fünf Stadtratsfraktionen, wie Hilbert betonte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Keine Einigung trotz intensiver Gespräche

Trotz intensiver Gespräche gebe es keine Einigung über die Verteilung der Bürgermeisterämter zwischen den Fraktionen von Grünen, CDU, Linken, SPD und FDP. Am Mittwoch hatten die Vertreter der Fraktionen erneut am Tisch des Oberbürgermeisters verhandelt – waren aber zu keinem Ergebnis gekommen. „Es besteht bei den Partnern der Wunsch, eine Lösung zu finden“, konstatierte der OB, „aber das haben wir noch nicht abschließend erreichen können.“

Das Ansehen einzelner Kandidaten nicht beschädigen

Die Verhandlungspartner eine der Wille, das Ansehen einzelner Kandidaten nicht zu beschädigen. Auf einer Sondersitzung am 11. August war die Wiederwahl von Finanzbürgermeister Peter Lames (SPD) daran gescheitert, dass Hilbert sein Einvernehmen nicht erklärte. Die Fraktionen von Grünen, CDU, Linken und SPD hatten eine Zweidrittel-Mehrheit verfehlt, die das Einvernehmen von Hilbert ausgehebelt hätte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wirtschaftsressort für die FDP-Fraktion?

Jetzt sitzt die FDP mit am Verhandlungstisch und fordert ein Gestaltungsressort. In einer Verhandlungsrunde am Montag erklärte der CDU-Vertreter, seine Partei könne zugunsten der FDP-Fraktion aus das Wirtschaftsressort verzichten. Doch am Dienstag stimmte die Fraktion gegen den Vorschlag, Wirtschaft an die FDP zu geben. Man war so schlau wie vor dem Montag.

Lesen Sie auch

Acht oder sechs Beigeordnetenposten?

Grüne, CDU, Linke und SPD gehen davon aus, dass die FDP nur mit einer Erweiterung der Bürgermeisterposten von derzeit sieben auf acht möglich ist. Die FDP kann sich aber auch eine Reduzierung auf sechs Bürgermeisterposten vorstellen, was die anderen vier Partner als problematisch sehen. Dann müssten einige auf Posten verzichten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Verhandlungen werden fortgesetzt

„Wir wollen in dieser Konstellation bis 2024 zusammenarbeiten. Da brauchen wir eine Lösung, mit der wir alle leben können“, sagte Grünen-Fraktionsvorsitzende Agnes Scharnetzky. Hilbert setzt darauf, dass die Wahl der Beigeordneten auf der Stadtratssitzung am 6. Oktober erneut auf der Tagesordnung stehen wird. Am 23. September sollen die Verhandlungen fortgesetzt werden.

Die Amtszeit von Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen (Grüne), Ordnungsbürgermeister Detlef Sittel (CDU) und Finanzbürgermeister Lames (SPD) ist am 11. September geendet. Sozialbürgermeisterin Kris Kaufmann (Die Linke) scheidet am 30. September aus ihrem Amt aus. Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (Die Linke) amtiert noch bis zum 31. Oktober.

Änderung der Hauptsatzung dauert Monate

Sollten sich die Verhandlungspartner auf einen achten Bürgermeister einigen, müsste der Stadtrat die Hauptsatzung ändern. Das ist ein Prozess, der mehrere Monate in Anspruch nehmen wird, da die Änderung in den Ausschüssen debattiert werden muss. In diesem Fall könnte sich die Wahl der Beigeordneten weiter verzögern.