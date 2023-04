Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

die fetten Jahren sind vorbei. So ähnlich könnte man die Einschätzung der Landesdirektion Sachsen (LDS) zum Dresdner Doppelhaushalt 2023/24 zusammenfassen. Die Kommunalaufsicht genehmigte die Rekordetats von jeweils gut zwei Milliarden Euro zwar ohne Auflagen, hob aber gleichzeitig mahnend den Zeigefinger.

Das Rathaus bekommt einen bestätigten Haushalt, aber auch einige Auflagen. © Quelle: imago/Sylvio Dittrichimago/Sylvio Dittrich

Dresden muss bei den Investitionen kürzer treten. Denn bislang konnten man vieles aus Rücklagen finanzieren, die aber seien in Kürze aufgebraucht. Zudem würden die laufenden Tarifverhandlungen auf deutlich steigende Personalkosten hinweisen. Inflation, steigende Baupreise, Energiekosten und Ausgaben für die Unterbringung von Asylbewerbern belasten das städtische Budget zusätzlich.

Wenn die Stadt weiter kräftig investieren will, muss sie jeden Stein umdrehen und gucken, wo sie sparen kann. Jetzt lesen

Zitat des Tages

Wir sind in der Lage, die drängenden Zukunftsaufgaben zu bewältigen. Dirk Hilbert OB von Dresden zum jetzt von der Kommunalaufsicht gebilligten Haushalt 2023/24

Dresden und die Region – Leseempfehlungen

Christian Bläul, Kopf der „Letzten Generation“ in Dresden, bei einer Blockade am Fritz-Foerster-Platz. © Quelle: Roland Halkasch

Warum es keine Klima-Blockaden mehr in Dresden gibt

In Hamburg oder Berlin stören Akteure der Gruppierung „Letzte Generation“ regelmäßig den Verkehr. In Dresden gegenwärtig nicht. Woran liegt das? Jetzt lesen

Aus unserem Netzwerk

„Streik!" steht auf der Warnweste einer Teilnehmerin am Warnstreik vor dem Erfurter Hauptbahnhof. (Archivbild) © Quelle: Martin Schutt/dpa

Nächste Runde im Tarifstreit: Gewerkschaft plant neuen Bahn-Streik für Freitag

Deutschland könnte vor einer neuen Streikwelle im Bahnverkehr stehen. Die Gewerkschaft EVG zeigt sich unzufrieden mit den Angeboten einiger Arbeitgeber im Tarifstreit – und will offenbar erneut großflächig streiken. Man wolle den Druck erhöhen, kündigte die EVG am Dienstag an. Jetzt lesen

Termine des Tages

17.30 Uhr: Sitzung des Stadtbezirksbeirats Blasewitz - Thematisiert wird in der Sitzung unter anderem auch die Errichtung von Asyl-Containern in Blasewitz. Dafür ist die Sitzung extra in die Aula des Gymnasiums Tolkewitz verlegt worden, da dort mehr Platz für Besucher zur Verfügung steht. Ort: Wehlener Straße 38, 01279 Dresden

19 Uhr: Podiumsgespräch „Auf dem Land. Ohne Auto. Chancenlos? - Wenn von Mobilitätswende die Rede ist, scheint oft nur die Stadt mitgedacht. Wer auf dem Land wohnt oder arbeitet, hat ein Problem. Was also tun, damit Menschen in Zukunft auf dem Land nachhaltig mobil sein können? Es diskutieren Burkhardt Ehlen (Geschäftsführer VVO), Prof. Dr. Andreas Knie (Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung) und Anja Sylvester (Geschäftsführerin LaLoG Landlogistik GmbH). Der Eintritt ist frei. Ort: Augustusstraße 1, 01067 Dresden. Die Veranstaltung wird auch im Livestream übertragen.

Wer heute wichtig wird

Komponistin, Dirigentin und Soundkünstlerin Esmeralda Conde Ruiz, Residenzkünstlerin des Schaufler Lab an der Technischen Universität Dresden, im Serverraum des Trefftz-Baus. © Quelle: André Wirsig

Das Abschlussprojekt der Schaufler Lab Residency Künstlerin 2022 Esmeralda Conde Ruiz, das bei den nun beginnenden Dresdner Tagen der zeitgenössischen Musik gezeigt wird, wirft einen künstlerischen Blick auf die rasanten Entwicklungen und Verlautbarungen zum Thema Künstliche Intelligenz. Ihre Installation „24/7″ ist über den gesamten Festivalzeitraum aktiv (bis 7.Mai), zum ersten Mal heute um 18 Uhr. Ort: Festspielhaus Hellerau, Karl-Liebknecht-Straße 56, 01109 Dresden

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann war da noch ...

Felix Kammerer (r) als Paul Bäumer, Albrecht Schuch (l) als Stanislaus Katczinsky und Edin Hasanovic als Tjaden Stackfleet in einer Szene des Films „Im Westen nichts Neues". © Quelle: Reiner Bajo/Netflix/dpa

... im Westen nur Genuschel: Warum deutsche Filme ein Tonproblem haben

Fans des Netflix-Hits „Im Westen nichts Neues“ beschweren sich über die schlechte Sprachverständlichkeit des Films. Ein Problem, mit dem Fernsehfilme wie der „Tatort“ und „Polizeiruf 110″ schon länger zu kämpfen haben. Jetzt lesen

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag

Ihr Dirk Birgel

Chefredakteur

Falls Sie Anregungen oder Kritik haben, melden Sie sich gern direkt bei unserem Chefredakteur Dirk Birgel: d.birgel@dnn.de

Weitere Newsletter aus unserem Netzwerk Hier abonnieren

Hier geht‘s zur DNN-App

Exklusive News, Hintergründe und Meinungen immer schnell und rund um die Uhr!

iOS: Die DNN-App im App Store

Android: Die DNN-App bei Google Play

Die Zeitung von morgen schon am Abend lesen Die DNN-Ausgabe des nächsten Tages gegen 21 Uhr (Aktualisierung am Morgen) und mehrere Ausgaben handlich immer dabei. Hier geht's zum E-Paper

Unser E-Paper gibt es auch als App

iOS: Das E-Paper der DNN im App Store

Android: Das E-Paper der DNN bei Google Play