Diebe sind am Sonnabend in einen Mercedes Sprinter auf der Reitbahnstraße in der Altstadt eingebrochen. (Symbolbild)

Dresden. Diebe sind am Sonnabend in einen Mercedes Sprinter auf der Reitbahnstraße in der Altstadt eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, brachen sie das Schloss der Fahrertür auf und stahlen anschließend einen Koffer mit einem Musikverstärker im Wert von rund 2500 Euro aus dem Fahrzeug. Es entstand zusätzlich ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

Von bw