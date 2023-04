﻿Private Musikschule in Dresden eröffnet Neubau

Dresden. Der Neubau der Musikschule Goldenes Lamm in Pieschen steht vor der Fertigstellung. Die feierliche Einweihung ist vom 21. bis 23. April geplant. Menschen für und mit Musik begeistern – das hat sich die Musikschule auf ihre Fahnen geschrieben. Für rund 1100 Schüler aller Altersgruppen und sozialer Hintergründe will die Einrichtung eine bezahlbare musikalische und tänzerische Bildung möglich machen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mehr Freiräume für das Musizieren

Um noch mehr Freiräume für das Musizieren zu schaffen, legte die private Musikschule vor knapp zwei Jahren den Grundstein für ein neues Musikhaus an der Leipziger Straße. Zur Einweihung erwartet die Besucher ein volles Programm mit Musical-, Konzert- und Choraufführungen, Festgottesdienst und Illusionsshow.

50 Lehrkräfte und 1100 Schüler

Der gemeinnützige Trägerverein der Musikschule wurde als Arbeitsbereich der Freien evangelischen Gemeinde gegründet. Die anfangs 15-köpfige Schülerschaft ist im vergangenen Jahrzehnt immer mehr gewachsen. Heute unterrichten über 50 Lehrkräfte die rund 1100 Schüler im Einzel- und Gruppenunterricht. „Wichtig war uns von Anfang an, musikalische und tänzerische Bildung auch an diejenigen zu vermitteln, die sich sonst keinen Zugang leisten können“, betonte Gründer und Musikschulleiter Daniel Scheufler. Patenschaften, ein Spendentopf sowie eine Förderung des Freistaats Sachsen zur Deckung der Personalkosten tragen dazu bei, die Unterrichtsgebühren vergleichsweise gering halten zu können.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zwei Drittel über Spenden finanziert

Mit den stark gestiegenen Schülerzahlen benötigte die Einrichtung ein neues Gebäude, das die Anforderungen an einen zeitgemäßen Musik- und Tanzunterricht erfüllt. Die Baukosten in Höhe von vier Millionen Euro deckte die Musikschule größtenteils durch Spenden, die insgesamt zwei Drittel der Mittel ausmachen. Die restliche Summe kommt teilweise über zinslose Darlehen von Stiftungen oder auch Privatpersonen. „Da wir keine kommunalen Fördermittel bekommen, sind wir seit Jahren auf Spenden angewiesen“, erklärte Scheufler. Ein Förderverein, der sich auch an Alumni – also ehemalige Musikschüler – richtet, soll den langfristigen Bestand der Musikschule sichern. Federführend ist dort Samuel Rösch aktiv. Der Gewinner der Castingshow „The Voice of Germany“ ist selbst ehemaliger Schüler der Musikschule Goldenes Lamm.

Senioren-Kurse gegen Vereinsamung

„Nachdem wir mit digitalen Unterrichtsangeboten gut durch die Pandemie gekommen sind, freuen wir uns nun umso mehr, unsere Schüler im neuen Musikschulgebäude begrüßen zu können. Ob für den Hausgebrauch oder für die große Bühne – unsere Musik- und Tanzpädagogen vermitteln musikalische Fähigkeiten in einem ausgewogenen Verhältnis aus Spielpraxis und Musiktheorie“, erläutert Scheufler. Das Angebot reicht von Tanz- über Gesangsunterricht bis hin zu Ensembles und postnatalem Kanga-Training. Als erste Musikschule Dresdens bietet das Goldene Lamm Senioren-Kurse gegen Vereinsamung an, beispielsweise durch das Erlernen des Instruments Veeh-Harfe. Das Lernen in der Musikschule Goldenes Lamm ist nicht an den christlichen Glauben gebunden. Lediglich ein Drittel der Musikschüler sind Gemeindemitglieder.