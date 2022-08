Am Dienstagvormittag ist der Fahrer eines Motordreirads mit seinem Gefährt auf die Seite gekippt. Der Mann verletzte sich dabei und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Dresden. Zu einem eher ungewöhnlichen Verkehrsunfall mit einem Motordreirad, einem sogenannten „Threewheeler“, ist es am Dienstagvormittag gegen 9 Uhr in Dresden-Strehlen gekommen. Der Fahrer des kleinen Pkw mit drei Rädern fuhr auf der Dohnaer Straße, als er an der Ecke Gillestrasse aus noch ungeklärter Ursache auf die Seite kippte.

Nach ersten Informationen vor Ort wurde der Fahrer durch den Unfall verletzt und musste umgehend in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Dresdner Feuerwehr kümmerte sich unterdessen um das Gefährt und stellte es wieder auf. Die Polizei sicherte die Unfallstelle ab und ermittelt zur genauen Unfallursache.