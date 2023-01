﻿Innenstadt in der Krise: Mit diesen Maßnahmen will Dresden gegensteuern

39-Jähriger aus Club geworfen: Erst Mitarbeiter attackiert, dann Polizisten

Am Morgen des Neujahrstag löste ein 39-Jähirger einen Polizeieinsatz in der Albertstadt aus. Nachdem er aus einem Club an der Meschwitzstraße geschmissen werden sollte, griff er die Mitarbeiter an. Diese alarmierten die Polizei, gegen die der Mann ebenfalls handgreiflich wurde.