﻿Kommentar: Warum die Einmietung der Stadt an der Lingnerallee ein guter Deal ist

Dresden. Es ist das Gesamtpaket, das die Mehrheit im Stadtrat überzeugen konnte: Die Stadtverwaltung mietet das Robotron-Gebäude in der Lingnerallee 3 für zehn Jahre und einen Mietzins, der angesichts der Entwicklungen auf dem Markt für Büroimmobilien noch verträglich ist. Es werden ja wegen der dramatisch steigenden Baupreise und Zinsen nicht nur weniger Wohngebäude gebaut. Auch bei den Gewerbeimmobilien geht die Kurve steil nach unten. Große zusammenhängende Bürofläche war in Dresden ein rares Gut und bleibt eine Mangelware, die die Stadtverwaltung in dem Bauwerk der Ostmoderne reichlich findet.

Es sind aber nicht nur Büros für die Beschäftigten. Es sind auch Plätze für Asylbewerber in den Räumen der CityHerberge, die zum Gesamtpaket gehören. Die Migranten strömen ins Land, die Kapazitäten sind knapp, in der Lingnerallee 3 kann die Stadt Menschen menschenwürdig unterbringen. Hinzu kommt die Nähe des Robotron-Gebäudes zu Rathaus und neuem Verwaltungszentrum. Drei große Verwaltungsstandorte sind nur einen Steinwurf voneinander entfernt, damit nähert sich Dresden der Vision einer Verwaltungszentralisierung im Zentrum.

Verwaltungsmitarbeiter beleben die Dresdner Innenstadt

Dieses Konzept ist ja kein Selbstzweck. Zum einen ist es besser für die Arbeitsabläufe, wenn die Beschäftigten nicht über zig Standorte im Stadtgebiet verteilt arbeiten. Das bringt Reibungsverluste mit sich, auch in der digitalen Welt. Zum anderen beleben Verwaltungsstandorte die Innenstadt. Die städtischen Bediensteten gehen im Zentrum essen, sie nutzen die Angebote des Einzelhandels.

Für den Deal spricht auch, dass der Eigentümer das Gebäude zunächst abreißen lassen wollte, sich nach einer eingehenden Untersuchung aber dafür entschieden hat, höchstens an der Fassade etwas zu ändern. Weil das Robotron-Bauwerk solide errichtet wurde. Nun wird selbst die Fassade so bleiben, wie sie ist und von den Zeiten künden, in denen die kleine DDR die elektronische Datenverarbeitung für sich entdeckte und einen Kombinat mitten im Stadtzentrum ansiedelte. Und das in Gebäuden, die durchaus architektonische Qualität besitzen.

Ihr Thomas Baumann-Hartwig