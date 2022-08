Ein per Haftbefehl gesuchter Mann hat sich in Dresden-Mickten mit einer spektakulären Aktion der Polizei zu entziehen versucht. Seine Flucht führte ihn quer durch die Elbe.

Dresden. Am Montagabend wurde gegen 17.15 Uhr ein Mann in Dresden-Mickten von der Polizei verfolgt. Ein Beamter in Zivil hatte den per Haftbefehl gesuchten Mann entdeckt und seinen Kollegen Bescheid gegeben. Diese versuchten ihn auf Höhe der Böcklinstraße festzunehmen, woraufhin der 39-jährige Gesuchte Richtung Elbe rannte. Er durchschwamm den Fluss und wurde auf der anderen Elbseite von einem Streifenwagen begrüßt. Der Mann wurde in ein Krankenhaus und anschließend in Gewahrsam genommen.

Von Sp