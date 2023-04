﻿Die Uhr tickt für den sicheren Schulweg zu „Melli Beese“ in Dresden

Dresden. Noch ist Zeit. Man müsste nur wollen. Aber die Uhr tickt. Bald wird die Einfahrt ins Wohngebiet an der Marienallee asphaltiert. Dann ist es zu spät für den Kita- und Schulstandort. 300 Kinder besuchen die DRK-Kindertagesstätte, 130 Kinder die Grundschule „Melli Beese“ und 220 die Oberschule im ehemaligen Kasernengebäude an der Marienallee.

Ein Berliner Kissen würde reichen

Neben dem großen Kita- und Schulstandort baut ein Projektentwickler Wohngebäude. Die Zufahrt zum Wohngebiet kreuzt den Weg der Eltern mit ihren Kitakindern und den Schulweg. Eine Gefahrenstelle, die sich aus Sicht von Schulleiterin Silke Nebe und René Spandler, Vorsitzender des Elternrats der Grundschule, leicht entschärfen lassen könnte: Ein sogenanntes Berliner Kissen würde reichen, Autofahrer zum langsamen Fahren zu zwingen und den Blick für Schulkinder und Eltern mit Kleinkindern zu schärfen.

Eine Querung direkt vor die Nase

„Es ist doch ein Entwicklungsziel, dass die Kinder selbstständig den Weg zur Schule zurücklegen“, sagt der Elternratsvorsitzende – ob zu Fuß oder mit dem Fahrrad. 70 Prozent der Schüler von „Melli Beese“ kommen aus dem näheren Umfeld und können den Schulweg allein bewältigen. „Die Stauffenbergallee funktioniert mit der Ampelquerung“, sagt die Schulleiterin, „aber jetzt bekommen wir diese Querung vor die Nase gesetzt.“

Ende April ist die Zufahrtsstraße fertig

Im Moment ist alles noch kein Problem, weil die Einfahrt noch eingezäunt ist und die Sadt wegen der Baustelle eine Fußgängerampel für die Fahrbahn der Marienallee eingerichtet hat. Doch Ende April ist die Zufahrtsstraße fertig und dann kommt auch die Ampel weg. „Wie sollen wir unseren Kindern dann erklären, wie sie sicher zur Schule kommen?“, fragt Silke Nebe. „Ich kann den Eltern nur sagen: Schützt eure Kinder!“, sagt René Spandler.

Verzwickte Situation mit Halteverbot

Was heißt: Es rollen wieder mehr Elterntaxis in Richtung Kita- und Schulkomplex und verschärfen die ohnehin schon verzwickte Situation mit Halteverbot und schwierigen Wendemöglichkeiten. „Das kann doch nicht gewollt sein“, plädiert der Elternratsvorsitzende für das Berliner Kissen, das jetzt noch geplant und eingebaut werden könnte. „Wenn die Zufahrt einmal fertig ist, dann ist es zu spät.“ Einen Zebrastreifen habe die Stadtverwaltung verworfen, weil es sich um einen verkehrsberuhigten Bereich handele.

Effektive Lösung mit geringem Aufwand

Stadtrat Torsten Schulze (Bündnis 90/Die Grünen) kennt das Problem und fordert, dass die Arbeitsgemeinschaft Schulwegsicherheit die Thematik in den Blick nimmt. „Der Stadtrat hat gerade erst ein Paket an Maßnahmen für sichere Schulwege beschlossen und will Elternhaltestellen in 250 Metern Entfernung zu Schulgebäuden einrichten“, sagt er. „Hier kann mit geringem Aufwand eine effektive Lösung eingerichtet werden. Wir sollten keine Zeit verstreichen lassen.“

Zumal geplant ist, dass die Zufahrt zum Wohngebiet bis zur Radeberger Straße gezogen wird. Wenn sich das herumspricht, werden durchaus Autofahrer auf die Idee kommen, die kleine Straße zu nutzen und die stauanfällige Stauffenbergallee zu umgehen.