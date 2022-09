﻿719 Betten – Dresdens größtes Hotel am Hauptbahnhof eröffnet

Dresden. Am Mittwochvormittag stehen die ersten Gäste vor der Tür. Gut 20 Zimmer seien schon gebucht zum Start, sagt Hoteldirektor Marcus Köhler. Der gebürtige Dresdner ist Chef des „Meininger Hotel Dresden Zentrum“, das am Mittwoch seine Pforten öffnet. Mit 719 Betten ist es das größte Hotel von Dresden, wie Malin Widmarc-Nilsson von der Meininger-Geschäftsführung erklärt.

Einzigartiges Konzept

Bammel, diese vielen Betten auf dem heiß umkämpfen Dresdner Markt ausgelastet zu bekommen? „Nein“, erklärt die Managerin, „unser Konzept ist einzigartig für Dresden. Wir bringen junge Menschen in die Stadt.“ Ein Hybrid aus Hostel und Hotel sei das neue Haus am Wiener Platz im Simmel-Center. „Wir nutzen die Vorteile eines Hostels und die eines Hotels gleichermaßen“, sagt Widmarc-Nilsson. Eine Übernachtung im Mehrbettzimmer sei ebenso möglich wie im Doppelzimmer.

„Damit sprechen wir breite Zielgruppen an. Von Familien über Rucksacktouristen bis hin zu Geschäftsreisenden können wir für verschiedene Interessen- und Lebenslagen die passende Übernachtung anbieten“, so die Managerin. Die Buchungszahlen würden zu Optimismus Anlass geben. 40 Prozent der Zimmer seien im Oktober und November bereits vergeben, im Dezember werde die Auslastung schon bei 60 bis 70 Prozent liegen.

Neue Märkte erschließen

Eine Zielgruppe habe Meininger besonders im Auge: Schulklassen. „Dafür gibt es nach unseren Erkenntnissen in Dresden ein überschaubares Angebot. Wir wollen unser Haus für Klassenfahrten öffnen“, so Widmarc-Nilsson. Mit Preisen, die den Eltern der Schüler nicht unbedingt den Schweiß auf die Stirn treiben: 17 bis 18 Euro kostet die günstigste Übernachtung im Mehrbettzimmer, das günstigste Doppelzimmer ist für 48 Euro zu haben. Derzeit zumindest, denn es handelt sich um Einstiegspreise. Im Dezember, wenn die Weihnachtsmärkte nach Dresden locken, liegen die Preise entsprechend höher.

Marcel Köhler, der seit frühester Kindheit eng mit der Hotellerie verbunden ist – sein Vater hat 1984 das Bellevue miteröffnet – startet mit einem 19-köpfigen Team im neuen Haus. Zunächst können Gäste gut 60 Prozent der Zimmer und Betten buchen. „Ein Neubau macht manchmal Zicken. Wir halten eine Reserve zurück, falls Probleme auftreten“, erklärt der Hoteldirektor den Start mit angezogener Handbremse.

Das Personal soll auf 30 Beschäftigte anwachsen. Trotz Fachkräftemangels sei er zuversichtlich, alle benötigten Mitarbeiter an Bord zu bekommen. So habe er dem Personal der Cityherberge auf der Lingnerallee Jobs angeboten, falls die Einrichtung tatsächlich zum Jahresende wie geplant die Pforten schließen sollte. „Gute Leute können sich den Arbeitsplatz aussuchen“, weiß Köhler. „Und wir können mit guten Argumenten überzeugen.“

Brand verhindert frühere Übergabe

4,5 bis 5 Millionen Euro hat sich Meininger die Inneneinrichtung kosten lassen, sagt Lebensmittel-Einzelhändler Peter Simmel. Er hat gut 60 Millionen Euro in sein Simmel-Center am Hauptbahnhof investiert und vermietet das Hotel an die Meininger-Gruppe. Eigentlich wollte Simmel die Räume schon drei Monate früher an die Hotelkette übergeben. Doch ein Brand im November 2021 sorgte für verheerende Schäden und Bauverzug. Das Feuer brach an einem Elektro-Hauptverteiler aus und fraß sich durch bereits installierte Kabelstränge, rund zwei Millionen Euro Schaden waren das Ergebnis.

„Wir sind froh, dass die Versicherung schnell und unkompliziert geholfen hat. Sonst wären wir noch nicht so weit“, erklärte Simmel, der sich eine weitere Belebung seines Centers erhofft. „Wir haben Vollvermietung erreicht und mussten schon einigen Interessenten für Bürofläche absagen.“

Gegenüber vom Simmel-Center entstehen bis 2025 ein neuer Zentraler Busbahnhof, ein Fahrradparkhaus und weitere Büroflächen. „Das wird das Gebiet weiter beleben“, glaubt Simmel, „hier wächst eine spannende Achse in Dresden und es wird viele Wechselwirkungen geben.“

Musik ist das Thema

Im Innenausbau hat Meininger voll auf die Karte „Musik“ gesetzt. Frühstücksraum und Bar zitieren eine Konzertbühne, Notenschlüssel sind zu erkennen und in jedem Zimmer hängt eine Discokugel an der Decke. Man habe sich beim Design von der „Ode an die Freude“ inspirieren lassen, die Friedrich Schiller einst in Dresden verfasste, erklärte Widmarc-Nilsson. Sowohl klassische als auch moderne Musik finden sich wieder in den Fluren und Zimmern des Hostel-Hotels.

Auf Angebote wie einen Wellnessbereich oder Konferenzräume verzichtet Meininger bewusst. Dafür gibt es jede Menge öffentliche Bereiche, in denen sich die Gäste treffen können. „Wer neugierig ist und andere Menschen kennenlernen will, ist bei uns herzlich willkommen“, sagt Köhler. Gäste, die kein Frühstück buchen, können sich in einer Küche selbst versorgen und auf dem Herd ein Spiegelei brutzeln.

Die ersten Buchungen würden belegen, dass das Konzept aufgehen könnte, sagt Köhler. Es sei alles dabei – vom Individualtouristen über die Familie bis hin zu Paaren und Geschäftsleuten.

Mit dem neuen Haus in Dresden betreibt die Hotelkette über 7400 Betten in Deutschland. Dresden ist die siebente Neueröffnung seit Beginn der Pandemie.