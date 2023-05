﻿Neuland: In Dresden entsteht ein begrüntes Mehrfamilienhaus aus Massivholz

Dresden. Blockhäuser, Gartenhäuser, Schwedenhäuser – Wohngebäude aus Holz sind nichts Besonderes, vielstöckige Mehrfamilienhäuser in Massivholzbauweise schon. Viele Beispiele kann die Architektenkammer Sachsen auf Anfrage für Dresden noch nicht nennen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Pionierarbeit leistete vor rund acht Jahren ein Bauherr an der Erna-Berger-Straße beim Neubau von vier Mehrfamilienhäusern. Für die Außenwände, einen großen Teil der Innenwände und die Penthäuser der Vier- bis Fünfgeschosser verwendete er Vollholz.

„Holzbau ist in Deutschland leider noch immer etwas Besonderes, besonders in Regionen, wo Holzbau keine große Tradition hat“, so der Leipziger Architekt Dirk Stenzel. In den vergangenen Jahren sei „zum Glück“ die sächsische Bauordnung so weit angepasst worden, dass Holz als Baustoff mindestens als gleichwertig eingestuft werde. „Weiterhin ist mit der Holzbaurichtlinie eine zusätzliche Verordnung in Kraft getreten, die den Holzbau zulässt und definiert. Leider bestehen immer noch Differenzen zwischen diesen beiden Vorschriften.“

Der Architekt

2019 bekam Architekt Dirk Stenzel vom Leipziger Büro Asuna für sein fünfgeschossiges Wohn- und Geschäftshaus in Massivholzbauweise in Leipzig-Lindenau – in Auftrag gegeben von einer Baugemeinschaft – den Sächsischen Staatspreis für Baukultur. Jetzt hat er auch für Dresden ein mehrstöckiges Wohnhaus aus Holz entworfen. Das wächst gegenwärtig an der Wehlener Straße/Ecke Ludwig-Hartmann-Straße in die Höhe.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Architekt Dirk Stenzel vom Atelier für strategische und nachhaltige Architektur (Asuna). © Quelle: PR

Das Projekt ist ungewöhnlich. Zum einen, weil das Gebäude, das fünf Wohnetagen haben wird, in Massivholzbauweise errichtet wird und nachhaltiges Bauen in vielerlei anderer Hinsicht eine Rolle spielt. Zum anderen haben sich hier 14 (!) Familien in einer Baugemeinschaft zusammengefunden.

Sie alle wollen ihren Traum vom nachhaltigen Wohnen an einer viel befahrenen Kreuzung in Blasewitz verwirklichen – gemeinsam. Kein leichtes Unterfangen, die verschiedenen Interessen so vieler Menschen unter einen Hut zu bekommen.

Das Auf und Ab der Baugemeinschaft

„Am Anfang waren es zehn Familien, die noch ganz herkömmlich zusammen ein Haus bauen wollten und sich als Baugemeinschaft bei der Stadt für das Grundstück bewarben“, weiß Mathias Hofmann. Doch nach der Kostenschätzung des damaligen Architekturbüros stieg einer nach dem anderen aus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Ende 2019 waren wir noch zu dritt. Und wir hatten nur noch ein halbes Jahr Zeit, das für uns reservierte Grundstück zu kaufen. Wir mussten uns überlegen, was wir machen. Wir brauchten eine positive Vision. Wir wollten etwas Cooles bauen, etwas, das die negativen Aspekte, die eine solch viel befahrene Kreuzung mit sich bringt, ein Stück weit ausgleicht.“

Der an Architektur interessierte Psychologe Mathias Hofmann las im Newsletter der Architektenkammer vom Sächsischen Architekturpreis und dem Leipziger Architekten, der ein Holzhaus mit Erdwärmepumpen, Sonnenkollektoren und Regenwassernutzungsanlage gebaut hatte. Das schien der richtige Weg. Auch der Rest der kleinen Baugemeinschaft war davon überzeugt.

Architekt Dirk Stenzel sagte zu. „Im Januar 2020 wurde es konkret, im Februar hatten wir schon ein erstes Bild unseres Grünen Holzhauses“, blickt Mathias Hofmann zurück.

Der erste Stolperstein

„Als wir mit dem ersten Entwurf in die Werbung gehen wollten, kam Corona. Wir haben sofort alles ins Digitale verlagert“, erinnert sich Sindy Riebeck. Auch sie ist Teil der Baugemeinschaft und will mit ihrer Familie ins Grüne Holzhaus einziehen.

Kaum online gestellt, meldeten sich die ersten Interessenten. „Diese Profilschärfung unseres Bauprojektes hat den Unterschied gemacht“, schätzt Mathias Hofmann heute ein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mitte März stehen Sindy Riebeck und Mathias Hofmann noch an der Baugrube für das Grüne Holzhaus. Mittlerweile wächst es schon empor. © Quelle: Dietrich Flechtner

Das Auswahlverfahren musste zunächst ausschließlich digital stattfinden. „Zwei Drittel der Mitglieder der Baugemeinschaft haben wir am Anfang nur online gekannt“, so Sindy Riebeck.

„Als wir 75 Prozent der Familien zusammenhatten, die wir für das Bauprojekt brauchten, bekam die Stadt das Signal, dass wir kaufen. Wir waren sicher, dass wir auch den Rest der Baugemeinschaft noch zusammenbekommen“, sagt Mathias Hofmann. Er behielt Recht. Nur bei einer Familie wird es demnächst wohl noch einen Wechsel geben.

Der zweite Stolperstein

Das „Grüne Holzhaus“ hatte schon Schlagzeilen gemacht, da war der erste Spatenstich noch nicht gesetzt. 2021 ging es um den Grundstückskauf.

Stadtbezirksbeiräte und Stadträte diskutierten über den Preis, für den das städtische Grundstück an die Baugemeinschaft verkauft werden sollte. Denn seitdem diese nach einer Ausschreibung den Zuschlag erhielt, waren einige Jahre vergangen und die Grundstückspreise allgemein gestiegen. Am Ende hat sich die Baugemeinschaft mit der Stadt auf einen für beide Seiten akzeptablen Preis geeinigt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Schock

Finanziert wird das Projekt über Eigenmittel, Kredite eines jeden einzelnen Bauherren und Fördermittel. „An dem Tag, als wir alle beim Notar waren, um den Kaufvertrag für das Grundstück mit der Stadt Dresden zu unterschreiben, hat Habeck die KfW-Förderung gestoppt“, erinnert sich Sindy Riebeck. Ein Schock für alle. Zum Glück bekam die Baugemeinschaft am selben Tag die Nachricht von der Bank, dass die KfW-Förderung für alle Mitglieder bewilligt ist. Denn beantragt war sie ja längst.

Erster Spatenstich für das Grüne Holzhaus im Februar 2023. © Quelle: privat

Die Organisation

Die Baugemeinschaft ist rechtlich über eine GbR organisiert. Von der Projektidee bis jetzt wurden die Bauwilligen vom bauforum Dresden e.V. unterstützt. „Ohne den Rat der vielen Fachleute, die dort ehrenamtlich mitarbeiten, hätten wir es nicht geschafft“, sagt Sindy Riebeck. Sie und Mathias Hofmann, die in der Baugemeinschaft zu den Mitgliedern der ersten Stunde gehören, wissen auch, dass das gemeinsame Bauen ein offenes Miteinander und viel Kommunikation aller Beteiligten erfordert. „Wir haben viele Arbeitsgemeinschaften zu den verschiedensten Themen gebildet, um diese möglichst effektiv zu bearbeiten“, so Sindy Riebeck.

Bei der Aufnahme eines neuen Mitglieds in die Baugemeinschaft sei das OK von allen, die bereits dazugehörten, erforderlich gewesen. „Wenn auch nur einer bei einem Bewerber Bauchschmerzen hatte, haben wir ihn nicht aufgenommen.“ Bei den Entscheidungen während der Bauphase gilt formal die Drei-Viertel-Mehrheit, aber die Baugemeinschaft strebe stets Konsens an. Selbst bei zeitkritischen Entscheidungen habe die Baugemeinschaft Werkzeuge entwickelt, um handlungsfähig zu bleiben. Als Beispiele nennt Sindy Riebeck wöchentliche Videokonferenzen, digitale Abstimmungsverfahren, Wissensspeicher und paralleles Arbeiten im Cloud-Speicher.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Puzzle

Der Architekt habe das Kunststück vollbracht, aus den Wünschen und Anforderungen, die jede Familie an ihre Wohnung hatte, Grundrisse zu entwickeln, diese mit den Gegebenheiten vor Ort in Einklang zu bringen und das Ganze so zu kombinieren, dass alles in den Baukörper passt. „Jede Wohnung sieht anders aus“, so Sindy Riebeck. „Das ist großartig.“ Sie gibt zu, dass sie am Anfang so ihre Zweifel hatte, ob das funktioniert.

„Alle unsere Projekte werden mit Baugemeinschaften unterschiedlicher Ausformung und Rechtsform realisiert“, so Architekt Dirk Stenzel. Das Büro Asuna bringt also einen reichen Erfahrungsschatz mit, wie viele Ideen und Wünsche vereint werden können.

Stenzel schätzt an Baugemeinschaften, dass „diese Bauherren grundsätzlich ein nachhaltiges und stadtbildprägendes Eigeninteresse haben und langfristig denken. „Die Gebäude werden durch die Bauherren meist sehr stark mitgestaltet und geprägt, so dass sie sehr individuell sind. Der Wunsch, sich in die Nachbarschaften einzubringen und Angebote für diese zu schaffen, lässt die Gebäude und ihre Bewohner im Stadtteil ankommen und erzeugt eine hohe Akzeptanz.“

Das Haus

Das Gebäude bietet 250 Quadratmeter auf jeder Etage und auf zwei Dritteln der Fläche einen Dachgarten, der gemeinschaftlich genutzt wird. Neben den Wohnungen für die 14 Familien (50 bis 160 qm groß) gibt es einen großen Gemeinschaftsraum sowie ein Zimmer mit Bad für Gäste. Außerdem ist eine Werkstatt für alle geplant, in der man basteln und bauen kann. „Dafür sind die Abstellräume kleiner gehalten“, erklären die Mitglieder der Baugemeinschaft.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zudem wird ein „Waschsalon“ mit Industriewaschmaschinen eingerichtet. Grundsätzlich könne auch jeder in seiner Wohnung eine Waschmaschine aufstellen, aber die Kosten für die Gemeinschaftsmaschinen tragen trotzdem alle. Wie überhaupt alle gemeinschaftlichen Einrichtungen von allen bezahlt werden.

Einen Keller gibt es nicht, demzufolge auch keine Tiefgarage. „Wir werden einen großen Fahrradraum und vier Stellplätze haben, die Gemeinschaftseigentum sind und vor allem zum Ein- und Ausladen von Fahrzeugen gedacht sind“, erklärt Sindy Riebeck. „Zwei Drittel der Mitglieder der Baugemeinschaft besitzen kein eigenes Auto.“

Dafür sind auf dem Grundstück zwei Carsharing-Parkplätze von Teilauto und Elektroladesäulen vorgesehen, blickt Mathias Hofmann in die Zukunft. „Der Vertrag mit Teilauto ist schon geschlossen. Wir vermieten an diesen Anbieter einen Teil unseres Grundstückes.“

Die Konstruktion

Ganz ohne Stahl kommt das Holzhaus nicht aus. „Die Stahlbetonbauteile beschränken sich auf die Gründung und die Bodenplatte, Wände und Decke des Erdgeschosses und das Treppenhaus mit Aufzugsschacht“, so Architekt Dirk Stenzel. „Ansonsten sind alle Außenwände und Geschossdecken aus 20 bis 30 cm dicken Brettsperrholzelementen. Das innere Tragsystem besteht aus Brettschichtholzstützen und in die Decken integrierten Stahlträgern. Die Außenwände und Innenstützen bzw. -träger sind tragend.“

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Alle Holzbauteile seien durch chemiefreie, rein bauliche Maßnahmen so geschützt, dass entweder nicht nass werden können oder Feuchtigkeit durch eine diffusionsoffene Bauweise zügig abtransportiert werden kann.

Verwendet werde mitteleuropäische Fichte für die Brettsperrholz- und die Brettschichtholzelemente. „Bei der Fassadenverkleidung, die aus Holz besteht, wird Weißtanne oder Douglasie verwendet“, so der Architekt.

Die energetische Versorgung

Das Grüne Holzhaus wird nach Kfw 40+ Standard errichtet. Eine Erdwärmepumpe versorgt es mit Wärme und im Sommer mit Kälte. Des Weiteren soll mit Hilfe einer Photovoltaikanlage auf dem Dach mit Batteriespeicher die Stromversorgung unterstützt werden. Es ist geplant, das Regenwasser in einer Zisterne zu sammeln, um damit die Bewässerung der Pflanzen auf dem Dach, an der Fassade und im Garten zu sichern und es eventuell auch für die Toilettenspülung zu nutzen.

Das Grün

Grün wird es wie erwähnt im Dachgarten geben. Ebenerdig am Haus bleibt nur wenig Platz und der soll einem kleinen Spielplatz vorbehalten bleiben. In großem Stil begrünt wird aber die Fassade des Gebäudes. Geplant ist eine Holzfassade. Vor diese kommt an zwei Seiten ein Stahlgerüst, in das die Balkons eingehängt sind. An dem Stahlgerüst sollen sich dann Grünpflanzen emporranken. „Unser Holzhaus mit seiner grünen Fassade wird hier ein Blickfang“, ist sich Mathias Hofmann sicher.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aufbau der Konstruktion, die vor zwei Seiten der Fassade montiert und begrünt wird. © Quelle: Asuna

Die Kosten

Wer in einer Baugemeinschaft baut, baut günstiger. Laut Erfahrung des Bauforums könne man mit rund 20 Prozent Kostenersparnis gegenüber dem Kauf einer Eigentumswohnung in der Stadt rechnen, so Mathias Hofmann. Die ursprüngliche Kostenberechnung für das Grüne Holzhaus lag bei 6,5 Millionen Euro. „Durch Inflation und gestiegene Baupreise liegen wir aktuell bei ca. 7,3 Millionen Euro“, so Hofmann. Bei insgesamt 1500 Quadratmetern Wohnfläche ergebe das einen Quadratmeterpreis von rund 4870 Euro.

DNN