Nach mehreren Raubüberfällen: Zwei mumaßliche Täter (17, 19) in Haft

Ein 17- und ein 19-Jähriger sollen in vier Fällen Menschen überfallen und ausgeraubt haben. Am Freitagmorgen nahmen Beamte sie fest. Jetzt sitzen sie in einer Jugendvollzugsanstalt.

Dresden. Nach mehreren Überfällen hat die Dresdner Polizei am Freitagmorgen einen 17- und einen 19-Jährigen festgenommen. Den beiden wird vorgeworfen, gemeinsam mit verschiedenen zum Teil noch unbekannten Mittätern an mindestens vier Taten beteiligt gewesen zu sein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

So sollen sieim August zwei Jugendlichen am Carusufer zwei Taschen geraubt zu haben, auf dem Nesselgrundweg einen 37-Jährigen überfallen und etwa 100 Euro entwendet, am 6. September auf der Großenhainer Straße zwei junge Männer mit einem Messer bedroht und Bargeld sowie Zigaretten geraubt und am 18. September am Albertplatz einem 20-Jährigen 900 Euro abgenommen haben.

Bei einer Wohnungsdurchsuchung bei einem der mit Haftbefehl gesuchten Männer fanden die Ermittler Gegenstände, die sich zum Teil den genannten Straftaten zuordnen lassen. Die beiden wurden festgenommen und sitzen in einer Jugendstrafvollzugsanstalt, bis sie einem Richter vorgeführt werden.

Von lg