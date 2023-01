﻿Dresden: Mehrere Zigarettenautomaten gesprengt

Gleich drei Zigarettenautomaten flogen am Wochenende in Dresden in die Luft. Nicht überall hatten die Täter mit ihrer Masche Erfolg.

In der Nacht zum Sonnabend wurden gleich mehrere Zigarettenautomaten in Dresden gesprengt.

Dresden. Gleich mehrere Zigarettenautomaten wurden Freitagabend und in der Nacht zum Sonnabend im Dresdner Stadtgebiet gesprengt. Wie die Polizei mitteilt, setzten Unbekannte am Freitagabend in Striesen Pyrotechnik ein, um an das Innere eines Automaten an der Ecke Ermelstraße/Wittenberger Straße zu gelangen. Doch der Versuch scheiterte, sie kamen weder an Zigaretten, noch an die Geldkassette. Zurück blieb ein demolierter Automat.

Auch Täter im Großen Garten am Werk

In der Nacht zum Sonnabend fand das gleiche Prozedere an der Stübelallee am Großen Garten statt. Auch hier setzten die Täter Pyrotechnik ein und Geld sowie Tabakwaren flogen nach der Detonation durch die Luft. Eine Schadenshöhe ist laut Polizei noch nicht bekannt.

Hausfassade beschädigt

Den dritten Zigarettenautomaten ereilte es ebenfalls in der Nacht zum Sonnabend, diesmal im Dresdner Stadtteil Löbtau. Wieder kam Pyrotechnik zum Einsatz, wieder wurde der Automat zerstört. Diesmal sei die Detonation laut Polizei so heftig gewesen, dass auch die Fassade des angrenzenden Hauses beschädigt wurde. Die Beamten schätzen den Schaden am Automaten auf rund 5000 Euro, an der Fassade seien Schäden von rund 10.000 Euro entstanden. Über die Menge des entwendeten Diebesgutes ist bisher nichts bekannt.

Von DNN/lml