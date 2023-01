﻿Dresden: Mehr Geld für Straßen und Brücken – was die Stadt damit vorhat

Der Zustand des Dresdner Straßennetzes wird trotz der vielen Bauarbeiten nicht besser. Für dieses Jahr steht mehr Geld zur Verfügung. Wie die Stadtplaner es nutzen wollen.

Dresden. Gefühlt wird auf Dresdens Straßen an fast allen Ecken und Enden gebaut. Trotzdem ist der Zustand des Hauptstraßennetzes schlechter als vor sieben Jahren. Waren damals rund 22 Prozent der Straßen in einem schlechten oder sehr schlechten Zustand, trifft das inzwischen mit 34 Prozent auf jede dritte Straße in der Landeshauptstadt zu. Das geht aus einer Straßenzustandserfassung hervor, die vom September 2021 bis Mitte 2022 durchgeführt wurde. Grund für diese Zahlen sei vor allem der Mangel an Geld, sagten Simone Prüfer, Leiterin des Straßen- und Tiefbauamtes, sowie Baubürgermeister Stephan Kühn (Grüne) auf einer gemeinsamen Pressekonferenz zu aktuellen Vorhaben beim Straßen- und Brückenbau.