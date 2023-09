﻿Dresden: Mehr Geld für den Sport scheitert an einer Stimme

Dresden. Dresden bleibt bis zum Ende des Jahres bei der Haushaltssperre. Versuche des Stadtrats, die strenge Rotstiftpolitik ganz oder teilweise zu lockern, scheiterten am Donnerstagabend im Stadtrat. Das lag weniger an den überzeugenden Worten von Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) – „Die finanzielle Situation der Landeshauptstadt ist angespannt“ – als vielmehr an menschlichem Versagen. Stadtrat Hans-Joachim Brauns (CDU) hatte seine Karte für die elektronische Abstimmung verkehrt eingelegt, so dass seine Stimme nicht zählt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Keine investiven Mittel für die Vereine

Deshalb scheiterte der Antrag von CDU und Freie Wähler/Freie Bürger, die Haushaltssperre wenigstens für den Sport zu lockern, an einer einzigen Stimme. 33 zu 33 ging die Abstimmung aus. Die Sportvereine sollten auch investive Mittel in Höhe von 1,2 Millionen Euro, die nicht verbaut werden können, für konsumtive Aufgaben erhalten. An einer Stimme gescheitert.

Sportbürgermeister fassungslos

Sportbürgermeister Jan Donhauser (CDU) zeigte sich enttäuscht: „Ich bin fassungslos, dass es in diesem Stadtrat keine Mehrheit für den Sport gibt.“ Er habe lange dafür gekämpft, die Investitionsmittel in konsumtive Mittel, das sind beispielsweise die Betriebskosten für Sportanlagen, umwidmen zu können.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Politische Kränkungen

Möglicherweise liegt es nicht an mangelndem Interesse für den Sport, sondern an politischen Kränkungen. Die Linken wollten die Haushaltssperre neben dem Sport auch für die freien Träger der Jugendhilfe und Sozialarbeit lockern, doch da ging die CDU nicht mit, ein Antrag scheiterte – auch ohne die Stimme von Brauns.

SPD wollte Haushaltssperre ganz aufheben

Die Sozialdemokraten hatten sich darauf verstiegen, dass sich Dresden in einer großartigen finanziellen Situation befinde und die Haushaltssperre ganz aufgehoben werden könne. Eine Position, die die SPD nahezu exklusiv hat und die nicht mehrheitsfähig war. „Wir müssen aufpassen, dass das Haushaltsjahr 2024 nicht gleich wieder mit einer Haushaltssperre beginnt“, mahnte Grünen-Finanzpolitiker Torsten Hans.

„Das geht zu Lasten von Kindern und Jugendlichen“

Lars Kluger, Präsident des Stadtsportbundes, zeigte sich entsetzt: „Hier wird Parteipolitik auf dem Rücken des Sportes ausgelebt. Das geht zu Lasten von Kindern, Jugendlichen und der Übungsleiter.“ Der ehemalige Sportbürgermeister Peter Lames (SPD) habe viel zu niedrige Etats für den Sport geplant. Der Versuch, dies zu korrigieren, sei nun gescheitert, so Kluger. Die Vereine würden deutlich weniger erhalten, als ihnen laut Förderrichtlinie zustünde. „Obwohl das Geld vorhanden ist und nun nicht ausgegeben werden kann. Das ist bitter!“

DNN