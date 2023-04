﻿Mehr Geld für den Parkour-Trainingsplatz in Gruna

Eine Parkours-Gruppe in Aktion.

Dresden. Der Bau der geplanten Parkour-Trainingsanlage an der Ecke Haenel-Clauß-Straße/Hepkestraße in Gruna hat begonnen. Es gebe erste Abrissarbeiten, sagte Ute Eckardt vom Amt für Stadtgrün im Stadtbezirksbeirat Blasewitz. Die jungen Sportler, von denen ein paar auch wieder in die Sitzung gekommen waren, dürften sich gefreut haben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das war es dann aber auch mit den guten Nachrichten. Denn die ohnehin kostspielige Anlage wird nun deutlich teurer. Um rund 60 000 Euro. Im vergangenen Jahr hatten die Beiräte bereits 110 000 Euro aus dem Stadtbezirksbudget bereitgestellt (DNN berichteten), und bereits da hatte Ute Eckardt darauf hingewiesen, dass die Gesamtkosten sich auf 250 000 Euro belaufen dürften. Nun sind sie auf rund 310000 gestiegen – zum einen wegen der allgemeinen Entwicklung der Baupreise, zum anderen sei man beim Abriss auf unerwartet massive Fundamente gestoßen, sagte Eckardt.

Beiräte taten sich schwer

Also zu den fehlenden 140 000 Euro noch einmal 60 000 drauf? „Das ist mir zu viel Geld“, sagte Carsten Biesok (FDP), „ein Viertel unserer Mittel für das ganze Jahr in dieses eine Projekt.“ Doch was werde dann mit den 110 000 Euro, die man bereits dafür bewilligt habe, wandte Marcus Bartusch (Linke) ein. Dazu habe man jetzt keine Idee, sagte Eckardt, „dann haben wir hier eine halbfertige Sache“. Es würde bedeuten, dass „das Projekt nicht vollständig durchfinanziert ist, dass wir das erstmal nicht zu Ende bringen“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Beiräte taten sich schwer. Agata Reichel-Tomczak (CDU) formulierte das Dilemma: „Wir sind für solide Finanzen, aber auch für die Förderung von Familien und Jugendlichen. Es fällt uns nicht leicht, aber wir werden zustimmen.“ Vorher hatte die Grünen-Beirätin Doreen Sommer noch vehement für das Projekt geworben. „Gruna ist in diesen Dingen komplett unterversorgt“, sagte sie. „Jetzt ist das Gelände komplett abgesperrt – soll das so bleiben?“ Und Geld habe der Stadtbezirk doch genug.

Das letzte Wort hat der Finanzausschuss

Es gab verschiedene Versuche, eine Lösung zu finden. Etwa die Entscheidung auf September/Oktober zu verschieben, wenn man absehen können, wie viel Geld noch in der Stadtbezirkskasse sei. Den Überblick hätten die Beiräte immer, wandte Stadtbezirksvorsteher Christian Barth, sie würden zu jeder Sitzung über den Kassenstand und die zu erwartenden Ausgaben informiert. Und so spät im Jahr erst das Geld zu bekommen, sei auch für das Amt schwierig bei der Verwendung, sagte Eckardt.

Schließlich stellten die FDP-Beiräte Biesok und Johannes Etzrodt den Antrag, es bei der im vergangenen Jahr schon genannten Fördersumme von 140 000 Euro zu belassen. Dafür gab es keine Mehrheit, die Vorlage insgesamt aber wurde bei zwei Enthaltungen angenommen. Das letzte Wort hat nun der Finanzausschuss: Beschlüsse über mehr als 150 000 Euro müssten von dort „freigeschaltet“ werden, erinnerte Barth.

Wer mehr über die Stadtsportart wissen will: www.parkourdresden.de