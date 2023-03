Massenschlägerei unter Jugendlichen

In Blasewitz sind am Sonnabend zwei Gruppen von Jugendlichen aneinander geraten. Fünf Beteiligte konnten vorläufig festgenommen werden.

Dresden. Am Leinpfad in Dresden-Blasewitz sind am Sonnabend zwei Gruppen von Jugendlichen aneinander geraten. Dabei schlugen nach Polizeiangaben etwa 20 Jugendliche der einen Gruppe auf Gleichaltrige einer anderen Gruppe ein. Einem 15-Jährigen wurde bei der Auseinandersetzung das Handy geraubt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Drei Beteiligte im Alter von 15 und 16 Jahren wurden verletzt. Polizisten konnten im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen fünf Jugendliche der Tätergruppe stellen und vorläufig festnehmen. Es handelt sich um Jugendliche verschiedener Nationalitäten im Alter zwischen 14 und 17 Jahren.