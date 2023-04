Dresden: Mann versuchte zwei Mädchen in sein Auto zu ziehen

Dresden. Am Montagnachmittag hat ein Mann versucht, zwei Mädchen in ein Auto zu ziehen. Das erste Mädchen war auf der Stauffenbergallee unterwegs. In Höhe der Landesdirektion kam die Zehnjährige an einem schwarzen BMW vorbei, als ein Mann sie plötzlich aus dem Auto heraus am Arm packte und festhielt. Sie konnte sich jedoch losreißen und lief davon. Wenig später lief eine Zwölfjährige an der Radeberger Straße ebenfalls an einem schwarzen BMW vorbei. Auch sie wurde von einem Mann aus dem Inneren des Wagens am Arm gepackt. Doch auch sie konnte fliehen.

Beide Mädchen beschrieben zwei Männer in dem Auto. Beide trugen Bart. Einer hatte eine Glatze und eine rote Jacke an. Der zweite trug einen braunen Pullover.

Die Polizei ermittelt nun wegen versuchter Freiheitsberaubung und sucht Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt oder den Männern machen können. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer (0351) 483 22 33 entgegen.