Dresden: Mann stürzt im Bus und verletzt sich schwer – Zeugen gesucht

Dresden. Am Montagmorgen ist ein Mann in einem Bus gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Gegen 8 Uhr fuhr ein Bus der Linie 62 auf der Pfotenhauerstraße in Richtung Güntzplatz. An der Kreuzung Pfeifferhannsstraße fuhr eine Radfahrerin in den Weg des Busses. Der Fahrer bremste stark, um einen Unfall zu vermeiden, so die Polizei. Dadurch stürzte ein 87-jähriger Fahrgast und verletzte sich schwer. Die Polizei sucht nun Zeugen und nimmt Hinweise unter 0351 4832233 entgegen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es ist bereits der zweite Vorfall dieser Art in Johannstadt in den vergangenen Tagen. Auch am Freitag zwang ein Radfahrer einen Bus zum starken Bremsen, zwei Frauen stürzten und verletzten sich. Dafür sucht die Polizei ebenfalls Zeugen.

Lesen Sie auch

Von luk