Mann demoliert Tür und attackiert Beamte auf der Alaunstraße

Dresden. Ein 20-Jähriger hat am Mittwochnachmittag auf der Alaunstraße randaliert und eine Polizistin verletzt.

Der Mann hatte die Tür einer Gaststätte an der Alaunstraße beschädigt. Passanten und zufällig anwesende Rettungssanitäter hielten ihn fest und alarmierten die Polizei. Als die Beamten am Ort eintrafen und dem Mann Handschellen anlegen wollten, biss er unter anderem eine Beamtin. Noch während er in einem Streifenwagen in Gewahrsam gebracht wurde, attackierte der Mann Beamte und spuckte in deren Richtung. Dabei schrie er laut Reporterinformationen fortwährend sehr laut.

Die Polizisten veranlassten eine Blutentnahme und ermitteln unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Sachbeschädigung.

Von lg