Dresden: Polizisten nehmen Mann mit drei offenen Haftbefehlen in Gewahrsam

Beute im Wert von 400 Euro: Zwei Raubüberfälle am Sonnabend in Dresden

Am Sonnabend hat es in Dresden zwei Raubüberfälle gegeben. Ein 18-Jähriger wurde in der Nacht mit einem Messer bedroht, am Nachmittag raubten zwei weitere Täter einen 14-Jährigen an der Prager Straße aus.