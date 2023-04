Ein 28-Jähriger hat am Freitagabend versucht, Waren im Wert von 40 Euro zu stehlen. Als er erwischt wurde, versuchte er zu fliehen und biss einem Polizisten ins Bein.

Mann beißt Polizisten nach versuchtem Diebstahl an der Kesselsdorfer Straße

Dresden.  Ein 28-Jähriger wurde am Donnerstagabend beim Diebstahl erwischt und wehrte sich wenig später gegen seine Festnahme. Er versuchte zunächst gemeinsam mit einer Frau, Waren im Wert von etwa 40 Euro in einem Markt an der Kesselsdorfer Straße zu stehlen. Als Mitarbeiter das Duo deswegen ansprachen und festhielten, versuchte der 28-Jährige zu fliehen. Dabei verletzte er die drei Angestellten leicht.

Als alarmierte Polizisten den Mann anschließend auf das Revier bringen wollten, wehrte sich dieser erneut, trat nach den Beamten und biss einen ins Bein. Die Beamten brachten den Täter unter Kontrolle und in Gewahrsam. Die Dresdner Polizei ermittelt nun unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, räuberischen Diebstahls und Körperverletzung.