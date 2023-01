Dresden-Altstadt: 25-Jähriger wehrt sich trotz Stichwunde gegen Räuber

In der Nacht zum Sonntag hat ein Unbekannter einen 25-Jährigen in Dresden überfallen, aber keine Beute gemacht (Symbolbild).

Dresden. In der Nacht von Sonnabend zu Sonntag hat ein Unbekannter einen 25-Jährigen in der Altstadt überfallen und verletzt. Gegen 2 Uhr sprach der Täter den Passanten auf der Wilsdruffer Straße an, schlug ihn und forderte Bargeld, so die Polizei zum Tathergang.

Der 25-Jährige weigerte sich, Geld zu übergeben. Daraufhin stach ihm der Räuber in den Arm. Der Mann wehrte sich, stieß den Angreifer weg und flüchtete in ein naheliegendes Geschäft, teilten die Beamten weiterhin mit. Der Täter erbeutete nichts, gegen ihn ermittelt die Polizei nun wegen versuchten schweren Raubes und gefährlicher Körperverletzung.

Von luk