﻿Mann an der Königsbrücker Straße von Straßenbahn erfasst

Ein Mann ist am Sonntagmorgen an der Königsbrücker Straße von einer Straßenbahn der Linie 7 erfasst und schwer verletzt worden.

Dresden. Bei einem Unfall an der Königsbrücker Straße ist am Sonntagmorgen ein Fußgänger schwer verletzt worden. Nach ersten Informationen wurde der Mann in Höhe der Meschwitzstraße von einer Straßenbahn der Linie 7 erfasst, als er sich offenbar im Gleisbereich aufgehalten hatte.

Der Straßenbahnfahrer erlitt einen Schock. Der Straßenbahnbetrieb auf den Linien 7 und 8 war unterbrochen. Die Verkehrsbetriebe setzten einen Ersatzverkehr ein. Der Verkehrsunfalldienst der Polizei und ein Sachverständiger ermitteln zur Unfallursache.

