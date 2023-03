Radfahrer bei Autounfall schwer verletzt

Dresden. Am Donnerstagmorgen ist ein Radfahrer auf der Grundstraße von einem Auto angefahren worden. Die 46-jährige Fahrerin war mit ihrem Fahrzeug auf der Grundstraße in Richtung Bühlau unterwegs. Als sie nach links in die Steglichstraße einbog, erfasste sie den 20-Jährigen im Gegenverkehr. Der Radfahrer stürzte und wurde schwer verletzt. Der Sachschaden beträgt rund 1 000 Euro, so die Polizei.