﻿Bauarbeiten für neuen Elbdücker und Rückhaltebecken in Loschwitz im Sommer

Im Sommer 2023 sollen die Arbeiten für einen neuen Elbdücker und ein Rückhaltebecken in Loschwitz beginnen. Das beeinträchtig den Verkehr.

In Dresden-Loschwitz wird es zu Arbeiten durch einen Dükertausch kommen. (Symbolbild)

Dresden.

Das Rückhaltebecken wird gebaut auf dem Gelände gegenüber der Schiller-Schule, das früher als Schulgarten genutzt wurde und jetzt mehreren Familien noch als grüner Rückzugsort mit Kleingärten dient. Das 55 Meter lange und 20 Meter breite Becken besteht aus zwei Kammern aus Stahlbeton und wird von einer etwa 50 Zentimeter bis einem Meter hohen Erdschicht bedeckt werden. Oberirdisch wird nur ein Funktionsgebäude mit der notwendigen Technik und einer Fläche für Fahrzeuge zu sehen sein. Wie das Gebäude aussehen beziehungsweise die Fläche hinter dem Haus gestaltet wird, sei noch nicht entschieden, sagte Seiler. Ebenso wenig, wie die Grünfläche nach der Errichtung des unterirdischen Wasserbeckens genutzt werde.

Der Ersatzbau für den bisherigen Düker soll bis Sommer 2024 fertiggestellt sein, dann beginnt der eigentliche Bau des unterirdischen Rückhaltebeckens, das ein Fassungsvermögen von rund 2500 Kubikmeter haben wird. Der Bau werde rund 15 bis 18 Monate dauern, teilte Torsten Seiler von der Stadtentwässerung Dresden mit. Das werde die Zeit mit den größten Auswirkungen auch auf den Verkehr und die Anwohner sein. Später wird der alte, nicht mehr ausreichende Düker unter der Elbe entfernt.

Lange Beeinträchtigungen für Verkehr und Anwohner

Im Sommer bis Herbst des kommenden Jahres beginnen in Loschwitz die Arbeiten für den neuen Düker unter der Elbe und für das Regenrückhaltebecken, das an der Fidelio-F.-Finke-Straße gebaut wird. Die Bauten dienen dem Schutz gegen Hochwasser und der besseren, kontrollierten Entsorgung der Abwässer in dem Gebiet. Der Zeitplan wurde jetzt im Stadtbezirksbeirat Loschwitz vorgestellt.