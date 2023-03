﻿Dresden-Löbtau: Neuer Kleinkinderspielplatz „Löbtauer Strand“ entsteht

Die Idee, den Spielplatz als Strand anzulegen, bestand schon am alten Standort und soll die neue Umgebung maßgeblich mitgestalten. (Symbolbild)

Dresden. Vor gut einem Jahr wurde der Kleinkinderspielplatz an der Reisewitzer Straße 73 beräumt. Der neue Standort des „Löbtauer Strandes“ ist ab jetzt an der Reisewitzer Straße 18 zu finden. Bis Sommer soll die Fertigstellung des Spielplatzes – bis auf die Bepflanzung – voraussichtlich fertiggestellt sein.

„Möglichst nachhaltig“

Die Idee, den Spielplatz als Strand anzulegen, bestand schon am alten Standort und soll die neue Umgebung maßgeblich mitgestalten. Bei der Umsetzung bemühe man sich „möglichst nachhaltig“ vorzugehen, wie es aus dem Rathaus heißt. So würden die Zelte und die Wellenwippe wieder genutzt. Die Strandkörbe und das Wickelschiff müssen allerdings ersetzt werden. Der Sand soll ebenso erneute Verwendung auf dem neuen Spielplatz finden.

Viertel Million Euro

Geplant ist am neuen „Löbtauer Strand“ eine Spielfläche mit besser formbarem Sand. Die beiden Sandbereiche sind nach der Fertigstellung durch einen Steg sowie eine Bauminsel voneinander getrennt. Im hinteren Teil des Areals soll von blauer Fallschutzbelag den Boden überziehen und somit symbolisch Wasser darstellen. Das frühere Wandbild soll durch Tafeln am neuen Standort in kleinerer Dimension ersetzt werden. Insgesamt kostet die Maßnahme 249 500 Euro, die das Stadtbezirksamt Cotta aufbringt.