Räuber mit Messer überfällt Tankstelle in Dresden-Löbtau

Ein Mann raubte eine Tankstelle in Dresden-Löbtau aus.

Am Samstagabend geriet die Mitarbeiterin einer Tankstelle in Dresden-Löbtau in Gefahr. Ein Mann überfiel die Tankstelle, bewaffnet mit einem Messer. Allerdings war ihm das Glück alles andere als hold.