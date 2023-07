﻿Dresden-Löbtau hat einen neuen Strand-Spielplatz

Dresden. Der Spielplatz „Löbtauer Strand“ ist in die Reisewitzer Straße 18 umgezogen. Nach vier Monaten Bauzeit wurde der Kinderspielplatz am Dienstag von Mattes Hoffmann, Abteilungsleiter im Amt für Stadtgrün, wiedereröffnet. „Wir sind sehr froh, dass es gelungen ist, einen neuen Standort in der Nähe zu finden, um diesen beliebten Begegnungs- und Spielort zu erhalten“, so Hoffmann. Der Stadtbezirksbeirat Cotta stellte für den Bau des Spielplatzes 270.000 Euro zur Verfügung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Weißer Sand soll an Strand erinnern

Wie schon auf dem alten Spielplatz sollte das Kernelement der besonders weiße Sand bleiben, der an einen Strand erinnert. Die Planer fügten zum neuen Spielplatz eine zweite Sandfläche hinzu. Zelte, Wellenschaukel, Hängematten und Fischwippe wurden vom früheren Spielplatz umgezogen und saniert. Strandkörbe und weitere Sitzgelegenheiten sollen zum Ausruhen einladen.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der alte Spielplatz befand sich auf einer für 15 Jahre zur Verfügung gestellten Privatfläche an der Reisewitzer Straße 73. Eine Verlängerung des Vertrages mit der Eigentümerin der Fläche war laut Stadtverwaltung nicht möglich. Der neue Standort ist eine kommunale Fläche ähnlicher Größe. Bisher befand sich dort eine Grünanlage mit Bänken und einer Pergola, ein begrünter Säulengang.

DNN