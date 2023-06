Wohnungsbrand in Dresden-Löbtau: drei Personen im Krankenhaus

Dresden. Am Sonntagmorgen, gegen 7.40 Uhr, kam es in Dresden-Löbtau zu einem Wohnungsbrand. In einer Wohnung an der Wernerstraße geriet ersten Erkenntnissen zufolge eine Küche in Brand. Drei Personen, eine 57-jährige Frau, eine 17-jährige Jugendliche und ein 13-jähriger Junge mussten wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus transportiert werden.

Die Polizei ermittel wegen der Ursache.

