﻿Dresden: Lkw-Konzerte von Kultopia bringen Weihnachten vor die Haustür

Stadtkind, Blechlawine, Mambo Manifesto und andere Künstler touren mit einem zur Bühne umgebauten Lkw durch Dresden. Warum sie das tun, wie der Start mit Enna Miau lief und das Programm bis Sonntag

Dresden. Hinter dem Dresdner Hauptbahnhof gab es am Donnerstagabend ordentlich was auf die Ohren. Die Chansonette und Liederschreiberin Enna Miau gab gemeinsam mit ihrem Kollegen Martin Seidel ein kostenloses Konzert mit alten und neuen Weihnachtsliedern. Dazu waren sie mit einem zur Bühne umgebauten Lkw angereist. Der hatte zuvor bereits am Parkplatz an der Räcknitzhöhe Halt gemacht. Es war das erste Konzert der Aktion „Weihnachten vor der Haustür“. Die Idee stammt von Lutz Hoffmann, Stadtbezirksbeirat in der Altstadt.