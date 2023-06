Neuer Ärger für Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP). Es geht um eine Dienstreise, aber eine ganz besondere: Ein Ausflug des Stadtrats nach Mannheim. Das Verwaltungsgericht muss entscheiden.

Dresden. Die Stadtratsfraktion Die Linke hat Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) verklagt – wieder einmal. Das Verwaltungsgericht Dresden soll den OB dazu verpflichten, einen Antrag der Linken auf die Tagesordnung des Stadtrats zu setzen. Hilbert hat den Stadtrat am 7. und 8. Juli zur Besichtigung der Bundesgartenschau (Buga) in Mannheim eingeladen. Dresden will die Buga 2033 ausrichten – ein Blick über den Tellerrand sei da durchaus hilfreich, begründete Hilbert die Reise.