﻿Lili-Elbe-Straße in Dresden feiert Sommerfest und ist für Preis nominiert

Dresden. Am ersten Septemberwochenende wird die Lili-Elbe-Straße in Dresden-Johannstadt zum Vergnügungs- und Entdeckungsort.

Die umgestaltete Straße, die Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) Mitte Mai feierlich zur Nutzung freigegeben hatte, lädt zum Sommerfest ein. Musik und Tanz, eine lange Speisetafel sowie zahlreiche Workshops sind angekündigt.

Nachbarschaftliches Miteinander diverser Lebensentwürfe

„Nachbarschaftliches Miteinander und harmonische Gemeinschaft der Anwesenden mit ihren unterschiedlichen kulturellen Hintergründen und diversen Lebensentwürfen“ stünden im Mittelpunkt des Festes, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Das hat seinen Grund nicht nur in der kulturellen Vielfalt der Bevölkerung im Stadtteil.

Lili Elbe war eine dänische Künstlerin, die ursprünglich als Einar Wegener in Kopenhagen geboren wurde. Mit seiner Gattin zog er nach Paris, in der Hoffnung auf ein freies Leben und Akzeptanz in der Gesellschaft. Nach diversen Experimenten entschloss er sich zu operativen Eingriffen, die in Dresden durchgeführt wurden. In der ehemaligen Dresdner Frauenklinik unterzog er sich 1930 den weltweit ersten Geschlechtsumwandlungsoperationen. Schon wenige Tage nach der Einweihung der Straße wurde das Straßenschild gestohlen.

Schriftsteller und Regisseur David Ebershoff als Ehrengast

Die Verbindung zwischen Gerok- und Pfeifferhansstraße soll deshalb Anfang September auch als Platz der Toleranz gefeiert werden. Mit einem besonderen Ehrengast: Der Schriftsteller und Filmautor David Ebershoff wird am ersten Abend des Festwochenendes bei der Vorführung des Films „The danish girl“ dabei sein und anschließend mit dem Publikum ins Gespräch kommen. Mit seinem Roman über Lili Elbe lieferte Ebershoff die Vorlage für den Oskar-nominierten Film.

Ungewöhnliches Konzept für Deutschen Ingenieurpreis nominiert

So wie das Leben von Lili Elbe folgt auch die nach ihr benannte Straße einem ungewöhnlichen Konzept. Sie ist in zwei Bereiche unterteilt: Der verkehrsberuhigte nördliche Teil ähnelt mit einer Pergola, breiten Fußwegen, Mosaikverzierungen und Sitzgelegenheiten, Blumen und Wasserläufen einem kleinen Park.

Für die Kinder gibt es ein sprudelndes Wasserspiel, Wippe und eine Hüpfstelle, für Klein und Groß Fitnessgeräte und einen Schachbretttisch. Die südliche Hälfte in Richtung Gerokstraße sorgt mit Parkmöglichkeiten für Pkw und Fahrräder für eine gute Erreichbarkeit.

Wegen ihrer attraktiven Bauweise und kreativen Konstruktion ist die Dresdner Lili-Elbe-Straße für den „Deutschen Ingenieurpreis Straße und Verkehr 2023“ nominiert worden.

Mit der Konzeption und Organisation des Sommerfestes hat die Stadtverwaltung die tristan Produktion beauftragt. Zahlreiche Vereine, Initiativen und Akteure der Gegend sind in das Fest involviert, das die Lili-Elbe-Straße in der Stadt bekannter machen soll. Der Stadtbezirksbeirat Altstadt fördert es mit 15.000 Euro.

Tag der offenen Tür im neuen Familienzentrum

Mit einem Tag der offenen Tür dabei ist auch das neue Familienzentrum in der alten Schokoladenfabrik, in das gerade die ersten Mieter einziehen und das im November offiziell eröffnet werden soll. Am 1. September von 14 bis 18 Uhr und am 2. September von 11 bis 18 Uhr können Neugierige einen Blick in das umgebaute ehemalige Fabrikgebäude werfen.

DNN