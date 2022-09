﻿Dresden liegt mit seinem Haushalt im Plan

Dresden trotzt der Pandemie und den Auswirkungen des Ukraine-Krieges. Die Stadt liegt beim Haushalt voll im Plan. Aber die Zeiten, in denen die Bäume in den Himmel gewachsen sind, sind vorbei.

Dresden. Die Landeshauptstadt Dresden wird beim Haushalt für 2022 eine Punktlandung hinlegen und alle Vorgaben erfüllen. Das erklärte Finanzbürgermeister Peter Lames (SPD) am Montag. Trotz der wirtschaftlichen Auswirkungen des Ukraine-Krieges, anhaltender Lieferkettenprobleme und der sehr dynamischen Inflation werde der Haushaltsvollzug in Dresden im geplanten Rahmen bleiben. Die Zeit der Millionen-Überschüsse sei aber vorbei. In den vergangenen Jahren hatte Dresden zwei- und teilweise dreistellige Millionenbeträge als Plus erwirtschaftet. Diesmal dürfte Ende des Jahres eine „schwarze Null“ stehen, so Lames.

Einnahmen erhöhen sich um 94,5 Millionen Euro

Der Finanzbürgermeister stellte am Montag dem Finanzausschuss des Stadtrats den Finanzzwischenbericht vor. Nach der vorgelegten Analyse werden sich die Erträge im Vergleich zum Plan um 94,5 Millionen Euro und die Ausgaben um 132 Millionen Euro erhöhen. Bei den Ausgaben belasteten vor allem die Anfang des Jahres noch bestehenden Effekte der Corona-Pandemie sowie die Aufnahme der Ukraine-Geflüchteten die Zahlen.

Deutliches Plus bei der Gewerbesteuer

Für steigende Einnahmen sind laut Lames maßgeblich die deutlich erhöhten Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von rund 80 Millionen Euro gegenüber dem Planansatz verantwortlich. Trotz reduzierter Zuweisungen vom Freistaat und einem Rückgang der Beherbergungssteuer wird Dresden 38 Millionen Euro mehr als erwartet einnehmen. Nach den gegenwärtigen Erkenntnissen steuert Dresden auf ein Minus von 11,5 Millionen Euro zum Jahresende zu, was Lames aber keine Sorgenfalten bereitet, da dieser Betrag angesichts eines Milliardenvolumens eher klein ausfällt.

Spielräume werden immer enger

Für die nahe Zukunft bedürfe es – angesichts der bestehenden Energiekrise – jedoch einer strikten Einhaltung der Haushaltsdisziplin, mahnte Lames. „Es ist uns trotz des dritten Krisenjahres in Folge abermals gelungen, den Haushalt der Stadt auf Kurs zu halten und gleichzeitig dringend benötigte Investitionen in Schulen, den Sport oder zur weiteren Sicherung der sozialen und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Stadt umzusetzen. Die aktuelle Entwicklung zeigt jedoch auch, dass die Spielräume immer enger werden, vor allem, wenn die Einnahmen aufgrund zu befürchtender wirtschaftlicher Rezessionseffekte zurückgehen sollten.“