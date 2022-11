﻿Die „lichte Fichte“ auf dem Dresdner Neumarkt wird aufgehübscht

Dresden. Auf dem Dresdner Neumarkt steht seit wenigen Tagen ein ziemlich dürftiger Weihnachtsbaum. Die vielen kahlen Äste brachten ihm in den sozialen Medien bereits den Spitznamen "lichte Fichte" ein. Bis der Weihnachtsmarkt "Advent am Neumarkt" am Donnerstag eröffnet, versuchten die Mitarbeiter nun, die "Fehlstellen" an der Fichte auszubessern.

Mehr Äste für die „lichte Fichte“ auf dem Neumarkt

Dazu haben die Marktmitarbeiter am Dienstag bereits zahlreiche kleine Metallhülsen an den Baum geschraubt, in welche sie dann heruntergefallene oder abgeschnittene Äste hineinsteckten. So soll der Baum wieder etwas voller aussehen.

Mithilfe dieser Metallhülsen soll die „lichte Fichte“ aufgehübscht werden. © Quelle: xcitepress/christian essler

Heiko Gottlöber ist Marktmitarbeiter und seine Aufgabe ist es, die Fichte zu „frisieren“. Normalerweise würde er sich hauptsächlich um den Baumschmuck und die Elektrik kümmern und nur kleine Verbesserungen am Baum selbst vornehmen. So viel wie in diesem Jahr hätte er aber noch nie repariert. „Ich glaube, hier können wir tun, was wir wollen. Das wird nicht viel besser werden. Aber ich denke für den Weihnachtsmarkt, für die paar Tage, reicht das“, so Gottlöber.

Ernster Hintergrund beim kahlen Baum

Dabei hat der kahle Baum einen durchaus ernsten Hintergrund. Die Fichte sei ein Abbild dessen, wie es gerade in den sächsischen Wäldern nach zwei Jahren Trockenheit und Waldbränden aussieht, sagte Cathleen Janotte vom Veranstalter „Advent auf dem Neumarkt“ am Dienstag. Man habe sich bewusst dafür entschieden, regionale Bäume von Sachsenforst zu nehmen, weil es dadurch auch kürzere Transportwege gebe. Insgesamt stehen 14 Bäume auf dem Neumarkt. „Es ist halt wie ein kleiner Gnadenhof für die Bäume, die sonst niemand haben will“, betonte Janotte.

Der „Advent am Neumarkt“ fiel in den vergangenen zwei Jahren coronabedingt aus. Am Donnerstag, dem 24. November, soll der traditionelle Weihnachtsmarkt wieder eröffnen.

