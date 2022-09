Am Montagnachmittag ist es in Dresden-Leuben zu einem Unfall gekommen. Dabei streifte ein Sattelschlepper einen Pkw und beschädigte diesen.

Dresden. In Dresden-Leuben ist am Montagnachmittag ein Sattelschlepper mit einem Auto kollidiert. Gegen 15.40 Uhr wollte der Lkw-Fahrer auf der Reisstraße wenden und fuhr rückwärts in eine Einfahrt. Dabei stieß er gegen den Pkw. Offenbar hatte sich der Fahrer des Lkw von einem Radfahrer einweisen lassen. Dieser hatte helle Kleidung an, war mit einem roten Fahrrad unterwegs und etwa 55 Jahre alt.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zum Unfall und dem Radfahrer machen können. Hinweise:(0351) 483 22 33

Von Sp