﻿Neuapostolische Rundkirche mit ungewöhnlichem Dach öffnet

In Dresden-Leuben hat sich die Neuapostolische Kirche einen Neubau in ungewöhnlicher Form errichten lassen. Am morgigen Sonnabend will ihn die Gemeinde Dresden-Süd einweihen.

Dresden. Auch wenn der Standort nicht prominent sein mag, das Gebäude ist ein Blickfang. In Dresden-Leuben, an der Pirnaer Landstraße/ Ecke Kastanienstraße hat sich die Neuapostolische Kirche (NAK) einen Neubau in ungewöhnlicher Form errichten lassen: rund, darauf ein Dach, das sich mit elegantem Schwung nach oben zu verjüngt. Durch eine Öffnung in der leicht schräg abgeschnittenen Spitze fällt Tageslicht in das Innere.

Etwas mehr als ein halbes Jahr nach dem Richtfest ist die Kirche fertig. Am morgigen Sonnabend, 16 Uhr, will sie die Gemeinde Dresden-Süd – die jüngere der beiden Dresdner Gemeinden der NAK – mit einem Gottesdienst einweihen, den Bezirksapostelhelfer Helge Mutschler leiten soll. Am Sonntag, 4. Dezember, 17 Uhr, ist eine Adventvesper geplant, wie Gemeindevorsteher Thomas Hartwig ankündigte.

Entworfen vom Dresdner Architekt Olaf Reiter

Entworfen hat das Gebäude der Dresdner Architekt Olaf Reiter – seine erste Kirche, wie er sagt. Bis auf einige Fensterrahmen aus Stahl und den Betonfußboden hat er als Baustoffe Holz und Lehm verwendet. Getragen wird das etwas mehr als zehn Meter hohe Dach von einem kunstvollen Rautengewölbe aus 14 Meter langen gebogenen und in sich verdrehten Balken (Leimholzbinder).

Das Dach, außen mit Zinkblech gedeckt, ruht auf einem umlaufenden Band verschiedenfarbiger Glasscheiben, die Tobias Kammerer (Rottweil) mit abstrakten Motiven gestaltet hat. In dem runden Raum, zwölf Meter im Durchmesser, können die 120 Gemeindemitglieder kreisförmig um Taufstein und Altar sitzen. In einer Nische steht die Orgel.

Gemeindevorsteher Thomas Hartwig vor dem auch von außen ungewöhnlichen Neubau. © Quelle: Anja Schneider

Das Foyer betritt man von der Pirnaer Landstraße aus. Von dort gehen mehrere Räume ab für die Sonntagsschule der Kinder. Möglich war der Neubau dank der Solidargemeinschaft der deutschen NAK-Gemeinden und eines Förderprogramms, von dem 17 Millionen Euro nach Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen flossen.

Gottesdienste hatte die Gemeinde zuvor im ehemaligen Postamt in Lockwitz gefeiert. Nun hat sie sich mit der Pirnaer Gemeinde zusammengeschlossen. Die verabschiedet sich von ihrem Gebäude Dippoldiswalder Straße 23 am 15. Dezember, 19.30 Uhr, mit einem Profanierungsgottesdienst.

Als Freikirche geht die NAK zurück auf eine endzeitlich geprägte Erweckungsbewegung in den 1830er Jahren in Großbritannien. Weltweit hat sie über neun Millionen Mitglieder, in Deutschland rund 311000.

Von Tomas Gärtner