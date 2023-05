Dresden-Leuben: Feuerwehr befreit Heißluftballon aus Bäumen

Dresden. Die Dresdner Feuerwehr hat am Mittwochabend einen Heißluftballon aus einer Notlage befreit. Bei der Landung an der Pirnaer Landstraße hatte sich die Ballonhülle, durch eine Windböe in einer Straßenlaterne und mehreren Bäumen verfangen. Als die ersten Einsatzkräfte an ankamen, war der Fahrkorb jedoch bereits am Boden gelandet. Die Feuerwehr nutze zwei Drehleiterfahrzeuge, um die Hülle behutsam aus den Bäumen und der Laterne zu entfernen. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt.