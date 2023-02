﻿Zwei Klebeaktionen in zwei Tagen: „Letzte Generation“ blockiert Innenstadt

Am Donnerstagnachmittag sowie am Freitagmorgen haben sich Mitglieder der Gruppe „Letzte Generation“ in der Dresdner Innenstadt festgeklebt. Sie blockierten für jeweils eine halbe Stunde den Verkehr am Lennéplatz und der St. Petersburger Straße.

Dresden. Mitglieder der Gruppe „Letzte Generation“ haben sich am Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen auf zwei Straßen in der Innenstadt festgeklebt. Polizisten räumten die Blockaden am Lennéplatz und der St. Petersburger Straße nach kurzer Zeit.

Fünf Mitglieder der Protestgruppe versuchten, am Donnerstag gegen 16 Uhr den Verkehr am Lennéplatz in Richtung Bürgerwiese zu blockieren, drei von ihnen klebten sich dafür auf die Fahrbahn. Die Polizei leitete den Verkehr um und löste die drei Festgeklebten „zügig“ von der Fahrbahn, so die Beamten. Nach etwa einer halben Stunde rollte die Autos wieder.

Dritte Klebeaktion in dieser Woche

Auch am Freitagmorgen störte eine Klebeaktion der „Letzten Generation“ den Verkehr. Vier Blockierer saßen ab 8.50 Uhr auf der Fahrbahn der St. Petersburger Straße in Richtung Hauptbahnhof. Das Quartett verklebte sich untereinander, zwei klebten sich außerdem auf der Straße fest. Auch hier rollte der Verkehr rund 30 Minuten später wieder, so die Polizei Dresden.

In beiden Fällen leitete die Polizeidirektion Dresden Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz ein. Am Donnerstag waren 18, am Freitag 14 Beamten im Einsatz. Es war bereits die dritte Klebeaktion in dieser Woche, bereits am Montag blockierte die „Letzte Generation“ die Columbusstraße in Löbtau.