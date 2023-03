Dresden: „Letzte Generation“ blockiert das Blaue Wunder am Morgen

Am Mittwochmorgen hat eine Protestaktion der Gruppe „Letzte Generation“ für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Mehrere Personen klebten sich kurz vor 8 Uhr am Schillerplatz fest.

Dresden. Bereits zum dritten Mal in dieser Woche hat eine Protestaktion der Gruppe „Letzte Generation“ für Verkehrsbehinderungen in Dresden gesorgt. Am Mittwochmorgen, kurz vor 8 Uhr, klebten sich sechs Personen am Schillerplatz an der Auffahrt zum Blauen Wunder fest und blockierten den Verkehr in beide Richtungen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sechs Mitglieder der „Letzten Generation“ klebten sich kurz vor der Loschwitzer Brücke, besser als Blaues Wunder bekannt, fest und behinderten so den Verkehr. Nicht nur Autofahrer standen dadurch im Stau, auch Buslinien 61 und 63 mussten Umleitungen fahren. Gegen 9 Uhr räumte die Polizei die Blockade.

DVB: Linie 61 und 63 betroffen

So teilten die Dresdner Verkehrsbetriebe gegen 8 Uhr auf Twitter mit, dass die Linie 63 die Haltestellen zwischen Schillerplatz und Pillnitz nicht bedienen könne. Auch die Busse der Linie 61 waren betroffen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Statt über das Blaue Wunder zu fahren querten die Busse die Elbe über die Waldschlösschenbrücke und folgten der Bautzner Straße bis zum Ullersdorfer Platz. Etwa eine Stunde später meldeten die Verkehrsbetriebe, dass die Straße wieder frei sei. Mit Verspätungen entlang der Strecke müsse man noch rechnen.

Ermittlungen gegen Angeklebte

Polizeibeamte vor Ort lösten die Festgeklebten von der Fahrbahn. Seit 9 Uhr rollt der Verkehr wieder. Man werde Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz und wegen Nötigung einleiten. Außerdem beabsichtige man, die Kosten des Einsatzes, an dem 20 Beamte beteiligt waren, den sechs Protestlern in Rechnung zu stellen, so die Polizeidirektion Dresden.

Es war bereits die dritte Verkehrsblockade der Gruppe in dieser Woche in der Landeshauptstadt. Die „Letzte Generation“ kündigte im Vorfeld an, die Intensität ihres Protestes deutschlandweit zu erhöhen.