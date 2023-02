Dresden legt Konzept für Radverkehr vor

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

das Ziel ist ein sportliches: 75 Prozent ihrer Wege sollen die Dresdner in naher Zukunft zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurücklegen. Das Ziel wird sich nur erreichen lassen, wenn die Infrastruktur stimmt. Niemand steigt aufs Fahrrad, wenn er sich nicht sicher sein kann, bequem und unverletzt am Ziel anzukommen. Bis es so weit ist, hat die Stadt noch viele Hausaufgaben zu erledigen.

Radfahrer sollen eine Spur auf dem Blauen Wunder erhalten. © Quelle: Sebastian Kahnert/dpa

Nein, Dresden ist noch keine fahrradfreundliche Stadt. Es gibt viel zu viele Lücken im Netz, es gibt viel zu viele unzumutbare Strecken. Die Stadt macht sich auf den Weg, das zu ändern und legt ein durchaus schlüssiges Konzept für die nächsten Jahre vor. Fahrradstraßen soll es geben und Radschnellwege, auf dem Blauen Wunder ist eine Fahrradspur geplant. Mehr Raum für Radfahrer heißt auch: Weniger Platz für Autos. Die Logik sagt aber auch: Wenn 75 Prozent der Dresdner ihre Wege zu Fuß und mit dem Fahrrad zurücklegen - wer fährt dann eigentlich noch Auto? Jetzt lesen

Zitat des Tages

Wir wollen schneller werden. Stephan Kühn Baubürgermeister in Dresden, über den Ausbau der Fahrrad-Infrastruktur

Die Corona-Nachrichten

Das Corona-Virus und seine Ausbreitung: Das RND zeigt mithilfe verschiedener Grafiken, wie sich die Zahlen zu Infizierten, Todesfällen und Genesungen im Inland, Europa und der Welt verändern. © Quelle: imago/Shotshop/BMG/RKI/RND-Montage Behrens

Corona-Zahlen: Unser Überblick für Dresden und Sachsen - Wie viele Menschen sind in Dresden und Sachsen mit Corona infiziert? Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen für Ihre Region – laufend aktualisiert. Jetzt lesen

Maskenpflicht und Isolation enden vielerorts – Lauterbach empfiehlt freiwilligen Mund-Nasen-Schutz: Wer sich mit dem Coronavirus infiziert hat, muss sich in den meisten Bundesländern nicht mehr isolieren. Weitere Schutzmaßnahmen fallen nach und nach. Ein Überblick zu den aktuellen Regeln. Jetzt lesen

Österreich beendet alle Corona-Schutzmaßnahmen bis Mitte des Jahres: Nicht nur in Deutschland, sondern auch bei unseren Nachbarn in Österreich werden die Corona-Maßnahmen bis Mitte des Jahres stufenweise beendet. Jetzt lesen

Dresden und die Region

Mit Blick nach vorn, Ziegelputzhammer in der Hand und umgebundener Schürze steht die Trümmerfrau nach Restaurierungsarbeiten wieder auf ihrem Platz vor dem Neuen Rathaus. © Quelle: Jürgen Männel/jmfoto

Dresdens Trümmerfrau ist nach umfangreichen Restaurierungsarbeiten zurück

Pünktlich vor dem 13. Februar, an dem sich die Zerstörung Dresdens zum 78. Mal jährt, hat die Trümmerfrau wieder ihren Platz vor dem Neuen Rathaus eingenommen und erinnert an den Wiederaufbau. Jetzt lesen

Unsere Leseempfehlungen

Aus unserem Netzwerk

Ein Fahrkartenautomat der Deutschen Bahn steht an einem Bahnhof. © Quelle: Jan Woitas/dpa/Symbolbild

Das müssen Sie zum 49-Euro-Ticket wissen

Das Deutschlandticket soll, wenn alles nach Plan läuft, zum 1. Mai an den Start gehen. Wo werden Fahrgäste das Angebot kaufen können und bleibt es langfristig bei diesem Preis? Fragen und Antworten. Jetzt lesen

Termin des Tages

10.30Uhr: Dresdner helfen Dresdnern - Scheckübergabe an die Begünstigten Institutionen der Weihnachtsaktion der Dresdner Neuesten Nachrichten.

Wer heute wichtig wird

Jürgen Vogel als Alex und Moritz Bleibtreu (auf der Couch) als Bobby in einer Szene des Films „Caveman“. © Quelle: Jürgen Olczyk/Constantin Film Verleih/DPA

Jeden Donnerstag wird das aktuelle Kinoprogramm um Neuerscheinungen erweitert. Mit unserer Kinoübersicht bleiben Sie auf dem Laufenden. Außerdem zeigen wir, welche Blockbuster 2023 erscheinen.

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann war da noch ...

Wenn den Kindern in der Kita „Grashüpfe“r langweilig ist, geht es freudig und voller Tatendrang an die Werkbank. Bis vor Kurzem war die für sie noch eher uninteressant. © Quelle: Isabelle Richter

...eine Kita ohne Spielzeug

Seit November 2022 gibt es in einer Kita im brandenburgischen Ludwigsfelde kein konventionelles Spielzeug mehr. Das Projekt soll unter anderem die Kommunikation und die Kreativität der Kinder fördern. Ob das funktioniert und wie die Kinder darauf reagieren, erzählt Kita-Leiterin Bianca Krause. Jetzt lesen

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag

Ihr Thomas Baumann-Hartwig

DNN-Chefreporter

Falls Sie Anregungen oder Kritik haben, melden Sie sich gern direkt bei unserem Chefredakteur Dirk Birgel: d.birgel@dnn.de

Und wenn Sie unseren Newsletter noch nicht abonniert haben, können Sie das hier tun: www.dnn.de/newsletter/

Hier geht‘s zur DNN-App

Exklusive News, Hintergründe und Meinungen immer schnell und rund um die Uhr!

iOS: Die DNN-App im App Store

Android: Die DNN-App bei Google Play

Hier geht's zum E-Paper der DNN

Die Zeitung von morgen schon am Abend lesen (Aktualisierung am Morgen) und mehrere Ausgaben handlich immer dabei.

iOS: Das E-Paper der DNN im App Store

Android: Das E-Paper der DNN bei Google Play