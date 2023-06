Vandalismus

Unbekannte sprengen Zigarettenautomaten in Dresden-Laubegast

In Dresden werden immer wieder Zigarettenautomaten gesprengt. (Symbolbild)

In der Nacht zum Montag haben Unbekannte einen Zigarettenautomaten in Dresden-Laubegast gesprengt. Anschließend bedienten sie sich am Inhalt.